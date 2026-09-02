Deutsche Anleihen kaum verändert
- Deutsche Staatsanleihen bewegen sich kaum
- Euro-Bund-Future steigt leicht auf 122,67 Punkte
- Höhere Ölpreise schüren Inflationserwartungen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch im frühen Handel kaum verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg geringfügig um 0,03 Prozent auf 122,67 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,37 Prozent. Zuletzt waren die Renditen deutlich gestiegen und hatten in der zehnjährigen Laufzeit das höchste Niveau seit mehr als 15 Jahren erreicht.
Analysten der Dekabank sehen in den höheren Ölpreisen einen wichtigen Treiber für die Renditen. Zur Wochenmitte sind die Ölpreise nach erneuten gegenseitigen Angriffen der Vereinigten Staaten und des Iran weiter gestiegen, was am Markt die Inflationserwartungen erhöht.
Zudem könnten nach Einschätzung der Dekabank auch US-Konjunkturdaten die Renditen der Anleihen weiter nach oben treiben. Am Nachmittag stehen Daten zur Entwicklung der Beschäftigung des privaten Arbeitsvermittlers ADP auf dem Programm. Am Freitag wird dann der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für August erwartet./jkr/zb
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Aus fundamentaler Sicht (und der des gesunden Menschenverstandes) müßte man jede noch so kleine Erholung scharf auf der kurzen Seite angehen. Aber der exzessive Wahnsinn, der die Renditen in den negativen Bereich und den BuFu haben, zeigen eben, dass die Anleihen bzw. ausserhalb der Vernunftssphäre agieren.