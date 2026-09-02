Börsenstart Europa - 02.09. - FTSE Athex 20 stark +0,74 %

Der MDAX steht bei 31.825,26 PKT und verliert bisher -0,46 %. Top-Werte: Evonik Industries +1,87 %, Lanxess +1,41 %, Hugo Boss +1,16 % Flop-Werte: AUTO1 Group -7,47 %, Salzgitter -4,08 %, Deutz -2,83 %

Der DAX steht aktuell (09:59:42) bei 25.857,47 PKT und steigt um +0,13 %. Top-Werte: Deutsche Bank +2,70 %, Commerzbank +2,12 %, Hochtief +2,01 % Flop-Werte: Volkswagen (VW) Vz -2,01 %, Scout24 -1,86 %, Zalando -1,59 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX bewegt sich bei 3.999,89 PKT und steigt um +0,18 %.

Top-Werte: Qiagen +1,07 %, Deutsche Telekom +0,69 %, freenet +0,66 %

Flop-Werte: SMA Solar Technology -4,00 %, Verbio -2,45 %, TeamViewer -2,36 %

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Der Eurozone 50 bewegt sich bei 6.358,46 PKT und steigt um +0,25 %.

Top-Werte: Deutsche Bank +2,70 %, ING Group +2,28 %, BBVA +1,43 %

Flop-Werte: Wolters Kluwer -3,02 %, Volkswagen (VW) Vz -2,01 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -1,26 %

Der AT 20 bewegt sich bei 6.751,52 PKT und fällt um -0,01 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,59 %, STRABAG +1,23 %, CA-Immobilien-Anlagen +1,20 %

Flop-Werte: Andritz -2,03 %, voestalpine -1,33 %

Der CH 20 bewegt sich bei 14.289,13 PKT und fällt um -0,01 %.

Top-Werte: Roche Holding Bearer Participation Cert +0,93 %, Swiss Life Holding +0,86 %, UBS Group +0,82 %

Flop-Werte: Partners Group Holding -1,79 %, Amrize -1,50 %

Der FR 40 bewegt sich bei 8.274,59 PKT und fällt um -0,06 %.

Top-Werte: Carrefour +1,79 %, Eurofins Scientific +1,61 %, Credit Agricole +1,28 %

Flop-Werte: Accor -2,10 %, Stellantis -1,93 %, ArcelorMittal -1,58 %

Der SE 30 steht aktuell (09:19:28) bei 3.255,04 PKT und fällt um -0,15 %.

Top-Werte: Telia Company +0,82 %, Swedbank Shs(A) +0,75 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) +0,69 %

Flop-Werte: SSAB Registered (A) -3,21 %, Essity Registered (B) -1,63 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:23) bei 6.770,00 PKT und steigt um +0,74 %.

Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +0,50 %, Piraeus Port Authority +0,47 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +0,39 %

Flop-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction -1,71 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -0,96 %, Viohalco -0,85 %