Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 02.09. - FTSE Athex 20 stark +0,74 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht aktuell (09:59:42) bei 25.857,47 PKT und steigt um +0,13 %.
Top-Werte: Deutsche Bank +2,70 %, Commerzbank +2,12 %, Hochtief +2,01 %
Flop-Werte: Volkswagen (VW) Vz -2,01 %, Scout24 -1,86 %, Zalando -1,59 %
Der MDAX steht bei 31.825,26 PKT und verliert bisher -0,46 %.
Top-Werte: Evonik Industries +1,87 %, Lanxess +1,41 %, Hugo Boss +1,16 %
Flop-Werte: AUTO1 Group -7,47 %, Salzgitter -4,08 %, Deutz -2,83 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.999,89 PKT und steigt um +0,18 %.
Top-Werte: Qiagen +1,07 %, Deutsche Telekom +0,69 %, freenet +0,66 %
Flop-Werte: SMA Solar Technology -4,00 %, Verbio -2,45 %, TeamViewer -2,36 %
Der Eurozone 50 bewegt sich bei 6.358,46 PKT und steigt um +0,25 %.
Top-Werte: Deutsche Bank +2,70 %, ING Group +2,28 %, BBVA +1,43 %
Flop-Werte: Wolters Kluwer -3,02 %, Volkswagen (VW) Vz -2,01 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -1,26 %
Der AT 20 bewegt sich bei 6.751,52 PKT und fällt um -0,01 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,59 %, STRABAG +1,23 %, CA-Immobilien-Anlagen +1,20 %
Flop-Werte: Andritz -2,03 %, voestalpine -1,33 %
Der CH 20 bewegt sich bei 14.289,13 PKT und fällt um -0,01 %.
Top-Werte: Roche Holding Bearer Participation Cert +0,93 %, Swiss Life Holding +0,86 %, UBS Group +0,82 %
Flop-Werte: Partners Group Holding -1,79 %, Amrize -1,50 %
Der FR 40 bewegt sich bei 8.274,59 PKT und fällt um -0,06 %.
Top-Werte: Carrefour +1,79 %, Eurofins Scientific +1,61 %, Credit Agricole +1,28 %
Flop-Werte: Accor -2,10 %, Stellantis -1,93 %, ArcelorMittal -1,58 %
Der SE 30 steht aktuell (09:19:28) bei 3.255,04 PKT und fällt um -0,15 %.
Top-Werte: Telia Company +0,82 %, Swedbank Shs(A) +0,75 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) +0,69 %
Flop-Werte: SSAB Registered (A) -3,21 %, Essity Registered (B) -1,63 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:23) bei 6.770,00 PKT und steigt um +0,74 %.
Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +0,50 %, Piraeus Port Authority +0,47 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +0,39 %
Flop-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction -1,71 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -0,96 %, Viohalco -0,85 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.