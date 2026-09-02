🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGEA Group AktievorwärtsNachrichten zu GEA Group

    Kreise

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kuwaitischer Staatsfonds will Gea-Anteil verringern

    Für Sie zusammengefasst
    • Kuwait bietet fünf Millionen Gea-Aktien an
    • Angebot liegt zwei bis drei Prozent unter Kurs
    • KIA hält bislang 10,5 Prozent der Gea-Aktien
    Kreise - Kuwaitischer Staatsfonds will Gea-Anteil verringern
    Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Kuwait will seine Beteiligung Kreise zufolge an dem Anlagenbauer Gea reduzieren. Die staatliche Kuwait Investment Authority (KIA) bietet rund fünf Millionen Aktien zu einem Preis von 64,85 bis 65,50 Euro je Anteilsschein an, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch mit Bezug auf Verkaufsunterlagen berichtete. Das entspricht rund drei Prozent der ausgegebenen Aktien.

    Der Angebotspreis bedeutet einen Abschlag von rund zwei bis drei Prozent gegenüber dem Schlusskurs am Dienstag von 66,85 Euro. Laut Angaben von Gea lag die Beteiligung des kuwaitischen Staatsfonds zuletzt bei 10,5 Prozent, die restlichen Aktien befinden sich im Streubesitz.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu GEA Group!
    Long
    60,36€
    Basispreis
    0,46
    Ask
    × 12,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    68,79€
    Basispreis
    0,44
    Ask
    × 14,37
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der kuwaitische Staatsfonds gilt als einer der wichtigsten und langjährigsten Großaktionäre des Dax-Konzerns. Die Gea-Aktie rutschte am Mittwochmorgen um zuletzt 2,4 Prozent auf 65,25 Euro ab./err/tav/stk

    GEA Group

    -0,77 %
    -4,08 %
    +3,36 %
    +17,87 %
    +3,27 %
    +78,00 %
    +61,83 %
    +34,25 %
    +74,97 %
    ISIN:DE0006602006WKN:660200
    GEA Group direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie

    Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 65,30 auf Tradegate (02. September 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    GEA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 70,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der GEA Group Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 76,00EUR was eine Bandbreite von -1,08 %/+17,47 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu GEA Group - 660200 - DE0006602006

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über GEA Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Kreise Kuwaitischer Staatsfonds will Gea-Anteil verringern Kuwait will seine Beteiligung Kreise zufolge an dem Anlagenbauer Gea reduzieren. Die staatliche Kuwait Investment Authority (KIA) bietet rund fünf Millionen Aktien zu einem Preis von 64,85 bis 65,50 Euro je Anteilsschein an, wie die …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     