Kreise
Kuwaitischer Staatsfonds will Gea-Anteil verringern
- Kuwait bietet fünf Millionen Gea-Aktien an
- Angebot liegt zwei bis drei Prozent unter Kurs
- KIA hält bislang 10,5 Prozent der Gea-Aktien
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Kuwait will seine Beteiligung Kreise zufolge an dem Anlagenbauer Gea reduzieren. Die staatliche Kuwait Investment Authority (KIA) bietet rund fünf Millionen Aktien zu einem Preis von 64,85 bis 65,50 Euro je Anteilsschein an, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch mit Bezug auf Verkaufsunterlagen berichtete. Das entspricht rund drei Prozent der ausgegebenen Aktien.
Der Angebotspreis bedeutet einen Abschlag von rund zwei bis drei Prozent gegenüber dem Schlusskurs am Dienstag von 66,85 Euro. Laut Angaben von Gea lag die Beteiligung des kuwaitischen Staatsfonds zuletzt bei 10,5 Prozent, die restlichen Aktien befinden sich im Streubesitz.
Der kuwaitische Staatsfonds gilt als einer der wichtigsten und langjährigsten Großaktionäre des Dax-Konzerns. Die Gea-Aktie rutschte am Mittwochmorgen um zuletzt 2,4 Prozent auf 65,25 Euro ab./err/tav/stk
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Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 65,30 auf Tradegate (02. September 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
GEA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 70,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der GEA Group Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 76,00EUR was eine Bandbreite von -1,08 %/+17,47 % bedeutet.
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