Neue Anthropic-KI sorgt für Aufsehen – und kommt zur perfekten Zeit

Fable 5.1 ist ab sofort allgemein verfügbar. Mythos 5.1 basiert auf demselben Modell, verfügt aber über weniger strenge Schutzmechanismen und bleibt zunächst geprüften Nutzern aus den Bereichen Cybersicherheit und Biowissenschaften vorbehalten.

Anthropic bringt mit Claude Fable 5.1 und Claude Mythos 5.1 zwei neue Modelle an den Start. Nach Angaben des KI-Unternehmens gehören sie zu den leistungsfähigsten Systemen für Programmierung und Wissensarbeit. Gleichzeitig sollen sie einen Vorgeschmack darauf geben, welche Rolle künstliche Intelligenz künftig in der Forschung spielen könnte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mehr Leistung, deutlich günstiger

Anthropic senkt zugleich die Kosten. Bei typischen Anwendungen soll Fable 5.1 rund 25 Prozent günstiger sein als der Vorgänger. Bei besonders komplexen, weitgehend autonomen Aufgaben sollen die Einsparungen sogar bis zu 45 Prozent erreichen. Möglich wird das vor allem durch deutlich günstigere sogenannte Cache-Lesevorgänge.

Auch bei der Leistung legt das Modell zu. Im Benchmark CursorBench erreichte Fable 5.1 laut Anthropic 73,4 Prozent und übertraf damit unter anderem Fable 5. Besonders stark soll die KI bei lang laufenden Programmieraufgaben sein.

Das bestätigt auch Shopify. Senior Staff Engineer Ben Lafferty erklärte, Fable 5.1 könne längere Aufgaben eigenständiger bearbeiten, dabei den Überblick behalten und seine Arbeit selbst dokumentieren. Auch bei Veränderungen könne das Modell Prioritäten neu setzen und anschließend dort weitermachen, wo es aufgehört habe.

SpaceXAI hob ebenfalls die Fähigkeit zur Selbstkontrolle hervor. Director of Machine Learning Sualeh Asif zufolge sei Fable 5.1 im CursorBench besonders stark darin, die eigene Arbeit zu überprüfen und schwierige Programmieraufgaben von Anfang bis Ende zu bearbeiten.

KI forscht an Venus und neuen Wirkstoffen

Besonders ambitioniert sind die von Anthropic präsentierten Forschungsergebnisse. Claude Mythos 5.1 entwickelte unter anderem Proteinbinder für medizinische Anwendungen. Bei drei Zielstrukturen erreichten die Entwürfe laut Anthropic eine 10-mal höhere Bindungsaffinität als die besten Designs aus Protein-Design-Wettbewerben. Über 12 Zielstrukturen lag die Trefferquote bei fast 50 Prozent.

Fable 5.1 trainierte zudem ein neuronales Netzwerk, das aus Daten der NASA-Mission Magellan eine detailliertere Höhenkarte der Venus erstellte. Die Auflösung verbesserte sich laut Anthropic von 10 bis 20 Kilometern auf 2 bis 3 Kilometer.

Neuer Schub für Anthropic vor möglichem Börsengang

Für Anthropic kommt der Modellstart zu einem wichtigen Zeitpunkt. Das Unternehmen hat im Juni vertraulich Unterlagen für einen Börsengang eingereicht. Der Prospekt könnte nach dem US-Feiertag Labor Day veröffentlicht werden. Eine Notierung wäre demnach bereits Ende September oder Anfang Oktober möglich.

Einem Bericht vom Wall Street Journal zufolge könnte Anthropic bei dem Börsengang bis zu 100 Milliarden US-Dollar aufnehmen. Angestrebt werde zudem eine Bewertung von rund 2 Billionen US-Dollar.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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