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    OTS

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    AGRAVIS Raiffeisen AG / Agravis Raiffeisen AG gibt neue Genussscheine ...

    Für Sie zusammengefasst
    • AGRAVIS plant Genussscheine bis 40 Mio. Euro
    • Laufzeit 5,5 Jahre bei jährlich 4,6 Prozent Zinsen
    • Zeichnung voraussichtlich vom 2. bis 20. November
    OTS - AGRAVIS Raiffeisen AG / Agravis Raiffeisen AG gibt neue Genussscheine ...
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    Agravis Raiffeisen AG gibt neue Genussscheine heraus (FOTO) Münster (ots) - Die AGRAVIS Raiffeisen AG
    (https://www.agravis.de/de/unsere-leistungen) bereitet aktuell die Ausgabe neuer Genussscheine vor. Vorgesehen ist ein Gesamtvolumen von bis zu 40 Mio. Euro. Die AGRAVIS spricht mit dieser Form der Geldanlage potenzielle Investorinnen und Investoren an, die ihren Erstwohn- bzw. Sitz in Deutschland haben: Aktionäre ebenso wie Altinvestoren, interessierte Dritte oder auch die eigenen Mitarbeitenden. Die Mittel dienen der allgemeinen Unternehmensfinanzierung und tragen dazu bei, die Eigenkapitalausstattung der AGRAVIS auf einem hohen Niveau zu stabilisieren. Zugleich handelt es sich um eine Ersatzfinanzierung für Genussrechte, die im Dezember 2026 planmäßig an bisherige Anlegerinnen und Anleger zurückgezahlt werden.

    Jeder Genussschein hat einen Nennwert von 1.000 Euro, der Mindestanlagebetrag ist mit 2.000 Euro festgelegt. Die Laufzeit beträgt 5,5 Jahre. Die jährliche Verzinsung liegt bei 4,6 Prozent.

    Wichtiger Baustein in der Finanzstruktur

    "Die Genussscheine sind ein wichtiger Baustein in unserer breit aufgestellten Finanzstruktur. Sie erhalten uns die notwendige Flexibilität für weiteres Wachstum", erklärt Hermann Hesseler, Finanzvorstand der AGRAVIS Raiffeisen AG. Nach derzeitigem Stand erfolgt die Zeichnungsphase vom 2. bis 20. November. Alle Informationen zu dieser Geldanlage bekommen interessierte Anleger in einem umfassenden Wertpapierprospekt. Dieser wird nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz BaFin, voraussichtlich am 12. Oktober auf der Konzern-Website veröffentlicht und unter agrav.is/genussscheine
    (https://www.agravis.de/de/unternehmen/investor-relations/genussscheine) kostenfrei erhältlich sein.

    Gute Erfahrungen in der Vergangenheit

    Mit der Platzierung von Genussscheinen hat die AGRAVIS in der Vergangenheit bereits mehrfach gute Erfahrungen gemacht. Zuletzt wurde im Herbst 2025 ein Zeichnungsvolumen von 60 Mio. Euro sehr schnell erreicht. "Die wiederholt starke Nachfrage nach unseren Genussrechten werten wir als großen Vertrauensbeweis in die Solidität der Muttergesellschaft und des gesamten Konzerns", unterstreicht Finanzvorstand Hermann Hesseler. Im Sommer hatte die AGRAVIS mit der vorzeitigen Verlängerung des Konsortialkredits in einer Größenordnung von 750 Mio. Euro bereits für finanzielle Stabilität und Planungssicherheit in den nächsten Jahren gesorgt und hierbei großes Vertrauen der beteiligten Banken erfahren.

    Für Rückfragen zur Genussschein-Emission steht der Bereich Recht/Aktionäre der AGRAVIS Raiffeisen AG zur Verfügung: per E-Mail an
    mailto:genussschein@agravis.de oder telefonisch unter 0251 . 682-19300.

    Pressekontakt:

    Bernd Homann
    AGRAVIS Raiffeisen AG
    Kommunikation
    Industrieweg 110
    48155 Münster
    Tel.: 02 51/6 82-20 50
    Fax: 02 51/6 82-20 48
    E-Mail: mailto:bernd.homann@agravis.de
    http://www.agravis.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/104520/6344167 OTS: AGRAVIS Raiffeisen AG







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