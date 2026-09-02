Simcere Zaiming schließt exklusive Lizenzvereinbarung mit Roche über die weltweite Entwicklung von SIM0660

Gemäß den Vertragsbedingungen erwirbt Roche die exklusiven weltweiten Rechte zur Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von SIM0660. Simcere Zaiming hat Anspruch auf Zahlungen in Höhe von insgesamt bis zu 1,530 Milliarden US-Dollar, einschließlich einer Vorabzahlung von 75 Millionen US-Dollar. Simcere Zaiming hat zudem Anspruch auf gestaffelte Lizenzgebühren in zweistelliger Höhe auf zukünftige Nettoumsätze.

NANJING, China,/PRNewswire/ -- Simcere Zaiming, eine Tochtergesellschaft der Simcere Pharmaceutical Group (2096.HK), gab heute bekannt, dass sie mit Roche eine exklusive weltweite Lizenzvereinbarung über die Entwicklung und Vermarktung von SIM0660 geschlossen hat, einem trispezifischen Antikörper, der gegen CD79a, CD19 und CD3 gerichtet ist und therapeutisches Potenzial bei B-Zell-vermittelten Erkrankungen aufweist.

SIM0660 ist ein trispezifischer Antikörper, der von Simcere Zaiming unter Verwendung seiner T-Zell-Engager-Technologie für polyspezifische Antikörper entwickelt wurde. Das Molekül kombiniert einen CD3-bindenden Arm mit Bindungsdomänen, die auf die beiden B-Zell-Antigene CD79a und CD19 abzielen, um eine starke T-Zell-vermittelte Zytotoxizität zu induzieren und gleichzeitig die Zytokinfreisetzung zu begrenzen. Mit seinem potenziell erstklassigen Dual-Targeting-Ansatz gegen CD79a und CD19 ist SIM0660 darauf ausgelegt, ein breites Spektrum an B-Zell-vermittelten Erkrankungen abzudecken, und könnte einen differenzierten therapeutischen Ansatz für Patienten bieten, die zuvor mit CD20- oder CD19-gerichteten Therapien behandelt wurden. Darüber hinaus verfügt SIM0660 auch über therapeutisches Potenzial bei B-Zell-vermittelten Autoimmunerkrankungen, bei denen eine gezielte Depletion pathogener B-Zellen einen klinischen Nutzen bieten könnte.

„Simcere Zaiming hat sich zum Ziel gesetzt, hochinnovative T-Zell-Engager über unsere firmeneigene TCE-Plattform zu entwickeln", sagte Renhong Tang, Vorsitzender und CEO von Simcere Zaiming. „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Roche, um die klinische Entwicklung von SIM0660 zu beschleunigen. Durch unsere synergetische Innovation hoffen wir, Patienten weltweit bald helfen zu können."

„Diese Vereinbarung mit Simcere Zaiming spiegelt unser Engagement wider, Partnerschaften mit innovativen Unternehmen einzugehen, um neue Therapieoptionen für Patienten in Not voranzutreiben und bereitzustellen. SIM0660 stellt einen potenziellen Fortschritt für Patienten mit B-Zell-vermittelten Erkrankungen dar", sagte Boris L. Zaïtra, Leiter der Unternehmensentwicklung bei Roche.

Bis heute hat die Simcere Pharmaceutical Group sechs Auslizenzierungsgeschäfte abgeschlossen, deren potenzielle Gesamtvergütung 6,1 Milliarden US-Dollar übersteigt.

Informationen zu Simcere Zaiming

Simcere Zaiming ist ein auf Onkologie spezialisiertes biopharmazeutisches Unternehmen und eine Tochtergesellschaft der Simcere Pharmaceutical Group Limited (2096.HK). Simcere Zaiming widmet sich der Entwicklung bahnbrechender Therapien, um den ungedeckten klinischen Bedarf von Krebspatienten weltweit zu decken. Mit einer robusten und innovativen F&E-Pipeline, die sich durch einzigartige klinische Assets auszeichnet, hat Simcere Zaiming mehrere innovative Produkte in China erfolgreich auf den Markt gebracht, darunter Enzeshu, COSELA, Enweida, Endostar und Enlituo. Das Unternehmen ist entschlossen, Krebspatienten weltweit potenziell bahnbrechende Behandlungsmöglichkeiten anzubieten – durch seine internen F&E-, Produktions- und Vermarktungskapazitäten, ergänzt durch strategische Kooperationen mit führenden Partnern.

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