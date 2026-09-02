Adidas erholt nach Barclays-Empfehlung

Wer sich mit Adidas beschäftigt, muss tiefer blicken, als nur auf die Kursperformance zu achten.





Das Unternehmen war zunächst ein reiner Sportartikelhersteller mit Produktionsstätten in Nordbayern. Aus Kostengründen gab man seit den 1980er Jahren die Herstellung im Inland auf und lässt seitdem vorwiegend in Asien fertigen. Man folgte damit einem allgemeinen industriellen Trend, in diesem Sektor nicht zuletzt durch Nike vorangetrieben. Strategische Planung, Finanzen, Marketing und Produktentwicklung blieben zu großen Teilen in Herzogenaurach.

Danach begann man in den 1990er Jahren mit dem Kauf anderer Unternehmen und das Sortiment wurde immer weiter in Richtung Lifestyle, Freizeit und Mode weiterentwickelt. Heute ist Adidas eine globale Trendmarke mit ikonischer Bedeutung.





Warum die mäßige Kursentwicklung in diesem Jahr (- 9,5%), sowie in den vergangenen vier Jahren?

Dafür gibt es natürlich zahlreiche Gründe. Nur einige: a) Nach den Coronajahren 2020 - 22 haben sich enorme Lagerbestände aufgebaut und konnten später nur mit erheblichen Abschlägen verkauft werden. Das hat die Bilanzen verhagelt. b) Die Bereiche jenseits der Sportmärkte sind volatiler gegenüber Trends und schwer zu planen. Ist man in ihnen aktiv, steigert man auf diese Weise zwar die Umsätze, holt sich aber auch mehr Risiko in das Unternehmen. Eine strategische Entscheidung, um das Produktportfolio zu erweitern und wechselseitig aufzuladen. c) Eine in den letzten Jahren deutlich gewachsene Konkurrenz. Nike und Adidas, die beiden Platzhirsche müsen hier wirklich kämpfen. d) Die momentane Lage der Weltwirtschaft mit andauernden Zollandrohungen und Handelsbeschränkungen, mit hohen Transport- und Investitionskosten, mit einer inflationsbedingt verhaltenen Kauflaune in wichtigen Regionen. Kurzum, das Konsumklima ist eher verhalten.





Adidas wird von den großen Investoren in der Regel nicht individuell, sondern sektorspezifisch gehandelt. Also zusammen in einem Korb ähnlicher Unternehmen. Und in der Tat, auch bei Nike, Puma, On Holding, Lululemon u.a. zeigen sich die gleichen Verschleißspuren im Kurs. Wobei die Wertentwicklung von Adidas bei Weitem noch nicht den rasanten Absturz wie bei den genannten anderen drei gezeigt hat. Er ist trotzdem bitter.





Wie handeln?

Nach Fußballweltmeisterschaften war die Performance selten gut. Was zunächst einmal kontraintuitiv anmutet, hat seinen konkreten Grund. Die hohen Marketingkosten haben an der Bilanz gekratzt und konnten noch nicht durch ansprechende Verkaufszahlen kompensiert werden. Diesen Zusammenhang zeigte auch die letzte Bilanzpressekonferenz. Der CEO Gulden verwies auf die kommenden Quartale, das Jahr 2027 und war optimistisch, mit dann gesunkenem Werbeaufwand und weiter steigenden Absatzzahlen das Zahlenwerk drehen zu können. Offensichtlich ist der Markt vorsichtiger und möchte erst verlässliche Erträge sehen.

Anleger, die Adidas bereits besitzen oder jetzt vielleicht zu vermeintlich niedrigen Kursen einsteigen möchten, sollten sich mit dieser Frage beschäftigen. Für mich wäre Adidas noch kein Kauf, eher eine Halteposition.