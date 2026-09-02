AKTIE IM FOKUS
Adidas erholt nach Barclays-Empfehlung
- Adidas-Aktien erholen sich um mehr als zwei Prozent
- Barclays sieht dank Innovationstagen eine Trendwende
- Adidas bleibt 2026 noch rund zehn Prozent im Minus
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Adidas haben sich am Mittwoch nach einer Empfehlung von Barclays um mehr als 2 Prozent erholt. Mit 151,35 Euro kehrten sie nach erfolgreichem Test des Juli-Zwischentiefs wieder in ihre jüngste Handelsrange zurück. 2026 liegen sie aber noch gut 10 Prozent im Minus.
Die neu verantwortliche Barclays-Analystin Viktoria Petrova traut den Papieren mit ihrem Kursziel von 210 Euro aber eine Trendwende zu. Sie sieht insbesondere die Innovationstage der Herzogenauracher am 23. und 24. September als Kurstreiber. Sie dürften das Vertrauen der Anleger in die Neuheiten-Pipeline, Produktzyklen und Markenstärke festigen.
Petrova erinnerte zudem an vorherige Veranstaltungen der Konkurrenz, sodass der September für die Branche spannend werde. Puma-Aktien lagen marktkonform mit 0,7 Prozent im Minus. Hier sieht sie auf Basis ihrer neuen Sektorbewertung weder große Kursrisiken noch starke Klarheit./ag/stk
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 24,30 auf Tradegate (02. September 2026, 10:11 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 184,00Euro. Von den letzten 4 Analysten der adidas Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen, 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 173,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 230,00Euro was eine Bandbreite von +15,60 %/+53,69 % bedeutet.
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Jeder ist mal sauer wenns runtergeht und jeder wünscht sich ich habe gerade gekauft +500% können gern ab jetzt kommen. Aber man hat ja eine Entscheidung aus gewissen Gründen getroffen. Und wenn man nun der Meinung ist komplett falsch gelegen zu haben sollte man ggf. aussteigen.
meine Herren, deine Verlustposition muss dich schon ganz schön beunruhigen, denn sonst würdest du uns nicht mit dem Geschreibsel-Müll hier nerven.
Wer sich mit Adidas beschäftigt, muss tiefer blicken, als nur auf die Kursperformance zu achten.