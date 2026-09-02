Bombenverdacht im Hauptbahnhof Augsburg nicht bestätigt
Für Sie zusammengefasst
- Gegenstand im Augsburger Hauptbahnhof war harmlos
- Bahnhof nach zeitweiser Sperrung wieder freigegeben
- Nächtliche Explosion löste Polizeieinsatz aus
Foto: Siarhei - 356130783
AUGSBURG (dpa-AFX) - Nach einer nächtlichen Explosion in Augsburg hat sich ein später im Hauptbahnhof gefundener verdächtiger Gegenstand als harmlos herausgestellt. Der zeitweise gesperrte Bahnhof wurde daraufhin wieder freigegeben, sagte ein Sprecher der Augsburger Polizei./uvo/DP/zb
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