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    AKTIE IM FOKUS/Kaufempfehlung

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    Deutsche Bank steigt erneut auf Hoch seit 2014

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche-Bank-Aktien auf höchstem Stand seit 2014
    • Goldman Sachs hebt Kursziel der Deutschen Bank an
    • Aktie steigt 2026, bleibt dem Bankensektor hinterher
    AKTIE IM FOKUS/Kaufempfehlung - Deutsche Bank steigt erneut auf Hoch seit 2014
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Kaufempfehlung von Goldman Sachs haben die Aktien der Deutschen Bank am Mittwoch die jüngste Gewinnserie ausgebaut und abermals den höchsten Stand seit Januar 2014 erklommen. Die Papiere legten in der Spitze um zweieinhalb Prozent auf 35,375 Euro zu. Das Niveau konnte die Aktie nicht ganz halten, lag aber rund eine halbe Stunde nach Handelsstart immer noch gut zwei Prozent im Plus

    Die Aktie war am 26. August unter anderem wegen gestiegener Zinsen um bis zu fünf Prozent auf etwas mehr als 35 Euro gestiegen und hatte dabei charttechnische Widerstände überwunden sowie den höchsten Stand seit 2014 erreicht. Trotz der Gewinne in den vergangenen Handelstagen hinken die Aktien dem Sektor weiter deutlich hinterher.

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    Seit Ende 2025 kletterten sie um etwas mehr als sechs Prozent nach oben. Damit entwickelten sie sich 2026 zwar geringfügig besser als der deutsche Leitindex Dax . Im Vergleich zum europäischen Bankensektor haben sie aber noch deutlichen Nachholbedarf: Der Stoxx 600 Banks gewann im Jahresverlauf bereits gut 20 Prozent.

    Entsprechend lobte Goldman-Experte Chris Hallam auch den günstigen Preis und rief ein Kursziel von 43,75 Euro aus. "Die Deutsche Bank startet eine Ära höherer Profitabilität", schrieb er. Angetrieben werde sie durch eine höhere Ertragsdynamik und den operativen Hebel.

    Besonders positiv hob Hallam hervor, dass diese Entwicklung ab 2027 von einer deutlich größeren Flexibilität beim Kapital begleitet werde./ag/zb/ag/Stk

    Deutsche Bank

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    ISIN:DE0005140008WKN:514000
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,69 % und einem Kurs von 35,13 auf Tradegate (02. September 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -5,38 %/+23,30 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Deutsche Bank - 514000 - DE0005140008

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Anstieg der Deutsche-Bank-Aktie auf über 34 Euro und neue Mehrjahreshochs. Diskutiert werden weiteres technisches Potenzial bis 36, 37 oder 40 Euro sowie ein Kursziel von 41 Euro. Begründet wird dies mit möglichem Bewertungsaufholpotenzial, dem 500-Millionen-Euro-Aktienrückkauf, der hohen DWS-Beteiligung und positiven Effekten moderner IT- und KI-Plattformen. Zugleich wird gewarnt, dass die Kursgewinne ambitionierte Renditeziele bereits teilweise einpreisen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

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    dpa-AFX
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