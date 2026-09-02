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Iran-Krieg startet wieder, Ölpreis steigt, Zinsen steigen!
Die Zinsen (Rendite) für die 10-jährige US-Staatsanleihe übersteigen die Marke von 4,8% und erreicht damit eine wichtige symbolische Marke. Der Iran-Krieg wiederum löst eine Energiekrise aus
Der Iran-Krieg startet wieder mit wechselseitigen Beschießungen, das treibt den Ölpreis nach oben, was wiederum die Zinsen steigen lässt! Die Zinsen (Rendite) für die 10-jährige US-Staatsanleihe übersteigen die Marke von 4,8% und erreicht damit eine wichtige symbolische Marke. Der Iran-Krieg wiederum löst eine Energiekrise aus - neben dem Ölpreis steigt vor allem auch Diesel sowie der Gaspreis in Europa - mit einem Anstieg inflationärer Tendenzen, was die Kapitalmarkt-Zinsen nach oben treibt und die Notenbanken zu Erhöhung der Leitzinsen zwingen dürfte. Vor allem ist keine Perspektive in Sicht, wie Trump den Iran-Krieg beenden will - die Straße von Hormus wird daher wohl dauerhaft weitgehend gesperrt bleiben..
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