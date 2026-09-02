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    Besonders beachtet!

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    Redcare Pharmacy Aktie heute unter Druck - Kurs gibt deutlich nach am 02.09.2026

    Die Redcare Pharmacy Aktie notiert am 02.09.2026 mit -3,85 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Redcare Pharmacy Aktie heute unter Druck - Kurs gibt deutlich nach am 02.09.2026
    Foto: Adobe Stock

    Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

    Aktueller Stand der Redcare Pharmacy Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 02.09.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Redcare Pharmacy Aktie. Mit einer Performance von -3,85 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Es bleibt ungemütlich für Redcare Pharmacy: Nach einem Rückgang von -2,20 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -3,85 %. Droht ein weiterer Kursrückgang oder erholt sich das Papier bald?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Redcare Pharmacy in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +31,58 % bestehen.

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    Auf Wochensicht hat die Redcare Pharmacy Aktie damit -5,64 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,98 %. Im Jahr 2026 gab es für Redcare Pharmacy bisher ein Minus von -7,19 %.

    Zum Vergleich: Der SDAX notiert heute lediglich -0,51 % im Plus-Minus-Bereich. Redcare Pharmacy entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

    Redcare Pharmacy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,64 %
    1 Monat -5,98 %
    3 Monate +31,58 %
    1 Jahr -25,26 %
    Stand: 02.09.2026, 10:30 Uhr

    Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,21 Mrd.EUR € wert.

    Redcare Pharmacy Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der Redcare Pharmacy Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Redcare Pharmacy Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Redcare Pharmacy

    -3,77 %
    -6,92 %
    -6,33 %
    +31,07 %
    -25,81 %
    -43,64 %
    -60,64 %
    +89,52 %
    ISIN:NL0012044747WKN:A2AR94
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