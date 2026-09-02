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    Chartanalyse

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    Marsh & McLennan: Vom Rekordhoch in die Korrektur – jetzt zähe Bodenbildung

    Marsh & McLennan pendelt nach einem steilen Aufstieg und anschließender scharfer Korrektur in einer breiten Seitwärtszone. Der Kurs hängt unter der 200-Tage-Linie fest, zentrale Unterstützungen halten – doch der Weg zurück zu alten Höchstständen bleibt steinig.

    Chartanalyse - Marsh & McLennan: Vom Rekordhoch in die Korrektur – jetzt zähe Bodenbildung
    Foto: adobe.stock.com

    Stabiler Aufwärtstrend mit scharfer Korrektur

    Über den betrachteten Zeitraum zeigt die Aktie von Marsh & McLennan zunächst ein klares Bild: Ausgehend von Kursen um 180 USD im Herbst 2023 etablierte sich bis Anfang 2025 ein solider Aufwärtstrend, der in ein 3-Jahres-Hoch bei 229,30 USD am 28. Februar 2025 mündete. Dieses Rekordniveau markierte jedoch den Wendepunkt. Ab dem Frühjahr 2025 setzte eine ausgeprägte Korrektur ein, die den Wert in mehreren Abwärtswellen bis auf ein Tief von 135,90 USD am 13. Mai 2026 zurückwarf. Seit dem Sommer 2026 versucht die Aktie, sich von diesen Tiefs zu lösen, bleibt aber deutlich unter den früheren Höchstständen und bewegt sich in einer breiten Konsolidierungszone.

    Aktueller Kurs im unteren Mittelfeld der Spanne

    Der jüngste Schlusskurs im Datensatz liegt bei 161,85 USD (1. September 2026). Damit notiert Marsh & McLennan rund 29,5 Prozent unter dem 3-Jahres-Hoch von 229,30 USD und etwa 19,1 Prozent über dem 3-Jahres-Tief bei 135,90 USD. Charttechnisch befindet sich die Aktie damit im unteren Mittelfeld der Dreijahresspanne. Die Erholung von den Tiefstständen ist sichtbar, doch von einer Rückkehr in die frühere Aufwärtsdynamik kann noch keine Rede sein. Vielmehr deutet die aktuelle Lage auf eine Phase der Bodenbildung hin, in der sich Käufer und Verkäufer weitgehend die Waage halten.

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    200-Tage-Linie als Gradmesser eines angeschlagenen Trends

    Die 200-Tage-Linie verläuft nach der starken Korrektur seit Frühjahr 2025 tendenziell abwärts. Aus den Kursmustern der letzten Monate lässt sich ein Näherungswert um etwa 165 USD ableiten. Mit einem aktuellen Kurs von 161,85 USD handelt die Aktie damit rund 1,9 Prozent unter ihrer langfristigen Durchschnittslinie. Dieses leichte Unterschreiten signalisiert keinen panikartigen Verkaufsdruck, zeigt aber, dass der mittelfristige Trend weiterhin eher nach unten gerichtet ist. Erst ein nachhaltiger Anstieg deutlich über die 200-Tage-Linie würde das technische Bild spürbar aufhellen und den Übergang von einer reinen Erholungsbewegung zu einem neuen Aufwärtstrend markieren.

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    Zentrale Unterstützungen und Widerstände im Chartbild

    Auf der Unterseite hat sich im Bereich von 140 bis 145 USD eine markante Unterstützungszone herausgebildet. Hier drehte die Aktie im Mai und Juni 2026 mehrfach nach oben, wobei das Tief bei 135,90 USD die untere Begrenzung des mittelfristigen Abwärtstrends markiert. Eine weitere, kurzfristigere Unterstützung liegt im Band zwischen 155 und 160 USD, wo seit Jahresbeginn 2026 wiederholt Kaufinteresse aufkam. Auf der Oberseite trifft der Wert zunächst im Bereich von 175 bis 180 USD auf einen wichtigen Widerstand, an dem bereits mehrere Erholungsversuche ausgebremst wurden. Gelingt ein Ausbruch darüber, rückt die Zone um 200 USD als nächste Hürde in den Fokus, die in den Jahren 2024 und Anfang 2025 häufig als Wendebereich fungierte. Das 3-Jahres-Hoch bei 229,30 USD bleibt der übergeordnete Schlüsselwiderstand, dessen Überwinden einen klaren Trendwechsel nach oben bestätigen würde.

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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Marsh & McLennan Cos Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.






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    Markt Bote
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