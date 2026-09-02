Deutsche Bank sieht Chance
BMW: Neue Klasse soll die Aktie retten
BMW steht vor einem wichtigen Strategietermin. Die Deutsche Bank sieht trotz Margendruck und China-Konkurrenz Chancen: Die starke Bilanz, Milliarden-Cashreserven und die Neue Klasse könnten der Aktie neuen Schwung geben.
- Neue Klasse und Kostensenkungen im Strategiefokus
- 43 Milliarden Euro Netto-Liquidität stärken BMW
- Margenziel später, doch Kaufempfehlung bleibt bestehen
- Report: KI braucht Strom
BMW steht vor dem Capital Markets Day Ende September. Analyst Tim Rokossa von Deutsche Bank Research erwartet dabei keine radikale Kehrtwende, sondern eine Weiterentwicklung der bisherigen Strategie.
Viele Maßnahmen wie Personalabbau und Effizienzprogramme seien bereits angekündigt. Im Fokus dürften daher drei Punkte stehen: die neue Modellgeneration "Neue Klasse", weitere Kostensenkungen und die starke Bilanz des Konzerns.
Gerade die finanzielle Stärke sieht Rokossa als Wettbewerbsvorteil. BMW verfügt im Automobilgeschäft über eine Netto-Liquidität von rund 43 Milliarden Euro, während die Marktkapitalisierung bei etwa 36 Milliarden Euro liegt.
Dadurch sieht die Deutsche Bank Spielraum für höhere Ausschüttungen oder einen klareren Rahmen für Aktienrückkäufe. Das könnte BMW stärker von anderen Autobauern abheben.
Margenziel könnte sich verschieben
Gleichzeitig warnt Rokossa vor einem schwierigen Branchenumfeld. BMW könnte sein mittelfristiges Margenziel von acht bis zehn Prozent um etwa zwei Jahre auf den Beginn der 2030er Jahre verschieben.
Hohe Investitionen in Elektromobilität, Preisdruck aus China und intensiver Wettbewerb belasten die Profitabilität.
Trotz dieser Risiken bleibt die Deutsche Bank bullish. Die Analysten bestätigen ihre Kaufempfehlung für BMW und sehen ein Kursziel von 90 Euro. Die Aktie schloss zuletzt bei 61,20 Euro.
Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 60,36EUR auf Tradegate (02. September 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.