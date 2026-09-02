BMW: Neue Klasse soll die Aktie retten

Viele Maßnahmen wie Personalabbau und Effizienzprogramme seien bereits angekündigt. Im Fokus dürften daher drei Punkte stehen: die neue Modellgeneration "Neue Klasse", weitere Kostensenkungen und die starke Bilanz des Konzerns.

BMW steht vor dem Capital Markets Day Ende September. Analyst Tim Rokossa von Deutsche Bank Research erwartet dabei keine radikale Kehrtwende, sondern eine Weiterentwicklung der bisherigen Strategie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BMW - Bayerische Motoren Werke AG!

Gerade die finanzielle Stärke sieht Rokossa als Wettbewerbsvorteil. BMW verfügt im Automobilgeschäft über eine Netto-Liquidität von rund 43 Milliarden Euro, während die Marktkapitalisierung bei etwa 36 Milliarden Euro liegt.

Dadurch sieht die Deutsche Bank Spielraum für höhere Ausschüttungen oder einen klareren Rahmen für Aktienrückkäufe. Das könnte BMW stärker von anderen Autobauern abheben.

Margenziel könnte sich verschieben

Gleichzeitig warnt Rokossa vor einem schwierigen Branchenumfeld. BMW könnte sein mittelfristiges Margenziel von acht bis zehn Prozent um etwa zwei Jahre auf den Beginn der 2030er Jahre verschieben.

Hohe Investitionen in Elektromobilität, Preisdruck aus China und intensiver Wettbewerb belasten die Profitabilität.

Trotz dieser Risiken bleibt die Deutsche Bank bullish. Die Analysten bestätigen ihre Kaufempfehlung für BMW und sehen ein Kursziel von 90 Euro. Die Aktie schloss zuletzt bei 61,20 Euro.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 60,36EUR auf Tradegate (02. September 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.





KI braucht Strom – 5 Aktien für den Energie-Boom! Jetzt Report kostenlos herunterladen!

Schreibe Deinen Kommentar