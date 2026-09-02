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    Europas Offensive zur Förderung von Scale-ups steht vor ihrer ersten Bewährungsprobe

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    Die Future 500 Initiative hat 100 potenzielle globale Marktführer ermittelt

    Ein Pilotprojekt zur datengestützten Auswahl hat 100 wachstumsstarke slowenische Unternehmen identifiziert, die ihren Gesamtumsatz auf 2,1 Milliarden Euro verdoppelt haben

    Liefert einen Leitfaden zur Identifizierung der zukünftigen Vorzeigeunternehmen Europas, während die EU über das ETC 2.0-Programm der European Investment Bank bis zu 80 Milliarden Euro an Investitionen zur Unternehmensvergrößerung mobilisiert

    BLED, Slowenien, 2. September 2026 /PRNewswire/ -- Mithilfe eines neuen, datengestützten Auswahlmodells wurden einhundert wachstumsstarke Unternehmen identifiziert, die das Potenzial haben, zu „Global Champions" aufzusteigen; das Modell soll dazu beitragen, die Wettbewerbslücke Europas gegenüber den USA und China zu schließen.

    Die auf dem Future 500 Forum in Bled vorgestellte Initiative Future 100 Slovenia will eine entscheidende Frage beantworten, während sie neue Investitionen in Milliardenhöhe zur Förderung von Scale-ups mobilisiert: Kann sie die vielversprechendsten Unternehmen früh genug identifizieren und sie ausreichend vernetzen, damit sie im globalen Wettbewerb bestehen können?

    Slowenien ist das erste Land, in dem die Future-500-Methodik vollständig angewendet wurde, wodurch ein Pilotprojekt entstanden ist, das die Initiative letztendlich europaweit umsetzen will.

    Stjepan Orešković, Gründer der Future 500 Initiative, sagte: „Europa beginnt gerade, das benötigte Kapital zu mobilisieren, aber 80 Milliarden Euro werden Europa nicht wettbewerbsfähiger machen, nur weil sie zur Verfügung stehen. Wir müssen unsere zukünftigen Spitzenunternehmen früher identifizieren und sicherstellen, dass sie das Kapital, die Märkte und das Fachwissen erhalten, um im globalen Wettbewerb bestehen zu können.

    Auswählen, vernetzen, unterstützen. Das ist das Modell, das wir entwickeln wollen. Wir wollen mit jedem Unternehmen an seiner Wachstumsstrategie arbeiten und es mit den richtigen Personen und Institutionen vernetzen."

    Die Future-500-Methodik wurde von einem internationalen Forschungsteam der IEDC – Bled School of Management in Zusammenarbeit mit Forschern aus Harvard, Oxford, der Universität Edinburgh und der ESMT Berlin sowie Institutionen aus Mittel- und Osteuropa entwickelt.

    Die Future 100 wurden auf dem „Future 500 Forum – Powering Europe's Scale-Up Engine: From Selection to Acceleration" vorgestellt, das parallel zum Bled Strategic Forum stattfand.

    Zu den Teilnehmern gehörten Andrej Plenković, Ministerpräsident von Kroatien; Dr Anže Logar, stellvertretender Ministerpräsident und Minister für Wirtschaft, Arbeit und Sport von Slowenien; Marta Kos EU-Kommissarin für Erweiterung, Kerstin Jorna, Generaldirektorin der DG GROW bei der European Commission; Michiel Scheffer Präsident des European Innovation Council, sowie  Vertreter der European Investment Bank, European Investment Fund, EBRD, der Nasdaq und von Google DeepMind.

    Die Future-500-Initiative vertritt die Ansicht, dass die Beschaffung von mehr Kapital nur die halbe Lösung ist. Europa muss seine Methoden zur Identifizierung potenzieller Gewinner verbessern und diese stärker unterstützen.

    Weitere Informationen finden Sie unter future500initiative.com.

    Mark Walter
    Leiter von Capital Outcomes
    Michael Macfarlane Associates
    Mark.Walter@mmassocs.com
    +447967789383

    Future 400 Event at Bled

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