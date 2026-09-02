ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für Vestas auf 255 Kronen - 'Buy'
- Jefferies hebt Vestas-Kursziel auf 255 Kronen
- Einstufung für den Windanlagenbauer bleibt Buy
- Vestas ist im zweiten Halbjahr gut aufgestellt
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vestas von 215 auf 255 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Wind komme für die Dänen weiter von hinten, schrieb Lucas Ferhani am Dienstag. Er sieht den Hersteller von Windkraftanlagen gut dastehen für das zweite Halbjahr./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie
Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 27,66 auf Tradegate (02. September 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Vestas Wind Systems Bearer and/or registered zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0990. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 218,86DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 262,00DKK was eine Bandbreite von +297,69 %/+847,22 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 255 Euro