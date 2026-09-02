Jefferies hebt Ziel für Vestas auf 255 Kronen - 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 27,66 auf Tradegate (02. September 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Vestas Wind Systems Bearer and/or registered zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0990. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3900 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 218,86DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 262,00DKK was eine Bandbreite von +297,69 %/+847,22 % bedeutet.