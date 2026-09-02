Zalando Aktie mit deutlichem Kursrutsch - wie es jetzt weitergeht - 02.09.2026

Die Zalando Aktie notiert aktuell bei 23,140€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,14 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,000 € entspricht. Die Talfahrt der Zalando Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,71 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 23,140€, mit einem Minus von -4,14 %. Was sollten Anleger jetzt beachten?

Zalando ist ein führender europäischer Online-Modehändler, der Bekleidung, Schuhe und Accessoires von über 2.500 Marken anbietet. Mit einer starken Präsenz in 23 Ländern ist Zalando einer der größten in Europa. Hauptkonkurrenten sind Amazon Fashion, ASOS und H&M. Einzigartig ist Zalando durch seine breite Produktpalette, personalisierte Erlebnisse und die Zalando Fashion Platform.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Zalando-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +4,74 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zalando Aktie damit um +2,38 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,47 %. Im Jahr 2026 gab es für Zalando bisher ein Minus von -4,59 %.

Zalando Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,38 % 1 Monat -15,47 % 3 Monate +4,74 % 1 Jahr +1,13 %

Informationen zur Zalando Aktie

Stand: 02.09.2026, 10:56 Uhr

Es gibt 264 Mio. Zalando Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,15 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Lohnt sich ein Investment in die Zalando Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Zalando Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Zalando Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.