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    Besonders beachtet!

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    Zalando Aktie mit deutlichem Kursrutsch - wie es jetzt weitergeht - 02.09.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Zalando Aktie bisher Verluste von -4,14 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Zalando Aktie.

    Besonders beachtet! - Zalando Aktie mit deutlichem Kursrutsch - wie es jetzt weitergeht - 02.09.2026
    Foto: Christian Bunge - stock.adobe.com

    Zalando ist ein führender europäischer Online-Modehändler, der Bekleidung, Schuhe und Accessoires von über 2.500 Marken anbietet. Mit einer starken Präsenz in 23 Ländern ist Zalando einer der größten in Europa. Hauptkonkurrenten sind Amazon Fashion, ASOS und H&M. Einzigartig ist Zalando durch seine breite Produktpalette, personalisierte Erlebnisse und die Zalando Fashion Platform.

    Wie hat sich die Zalando-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die Zalando Aktie notiert aktuell bei 23,140 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,14 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,000  entspricht. Die Talfahrt der Zalando Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,71 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 23,140, mit einem Minus von -4,14 %. Was sollten Anleger jetzt beachten?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Zalando-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +4,74 % zu Buche.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zalando Aktie damit um +2,38 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,47 %. Im Jahr 2026 gab es für Zalando bisher ein Minus von -4,59 %.

    Zalando Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,38 %
    1 Monat -15,47 %
    3 Monate +4,74 %
    1 Jahr +1,13 %
    Stand: 02.09.2026, 10:56 Uhr

    Informationen zur Zalando Aktie

    Es gibt 264 Mio. Zalando Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,15 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 02.09. - FTSE Athex 20 stark +0,74 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Lohnt sich ein Investment in die Zalando Aktie?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Zalando Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Zalando Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Zalando

    -4,35 %
    +2,38 %
    -15,47 %
    +4,74 %
    +1,13 %
    -15,71 %
    -74,52 %
    -30,58 %
    -0,26 %
    ISIN:DE000ZAL1111WKN:ZAL111
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