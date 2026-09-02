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    Besonders beachtet!

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    ITM Power Aktie weiter auf Talfahrt - 02.09.2026

    Kursbewegung von -3,87 % bei ITM Power am 02.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - ITM Power Aktie weiter auf Talfahrt - 02.09.2026
    Foto: Bubble60 - wikimedia

    ITM Power (UK) entwickelt und produziert PEM-Elektrolyseure zur Erzeugung von grünem Wasserstoff für Industrie, Energie und Mobilität. Fokus auf modulare Großanlagen (z.B. Serie „Linde/NEOM“-Projekte). Marktstellung: technologisch anerkannt, aber finanziell defizitär und hinter Nel, Plug Power, Siemens Energy, Cummins/Accelorator. USP: langjährige PEM-Spezialisierung, Kooperation mit Linde, starke F&E-Basis.

    ITM Power aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.09.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die ITM Power Aktie. Mit einer Performance von -3,87 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Es bleibt ungemütlich für ITM Power: Nach einem Rückgang von -2,73 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -3,87 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei ITM Power, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -44,56 % Verlust nach sich zog.

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    Allein seit letzter Woche ist die ITM Power Aktie damit um -6,14 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,62 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in ITM Power eine positive Entwicklung von +68,59 % erlebt.

    ITM Power Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,14 %
    1 Monat -1,62 %
    3 Monate -44,56 %
    1 Jahr +62,38 %
    Stand: 02.09.2026, 10:58 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur ITM Power Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die nachrichtenarme Kursentwicklung: Die Unterstützung bei 100 GBX gilt als entscheidend, bei einem Bruch werden weitere Verkäufe befürchtet. Hoffnungen richten sich auf die anstehenden Quartalszahlen. Fundamental werden Finnlands Wasserstoffpläne und ein mögliches ABO-Energy/Hydropulse-Projekt bis 600 MW diskutiert. Zugleich bestehen wegen Sicherheitsvorfällen in Leuna, Verzögerungen und des Linde-Verhältnisses Zweifel.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ITM Power eingestellt.

    Zur ITM Power Diskussion

    Informationen zur ITM Power Aktie

    Es gibt 690 Mio. ITM Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 804,78 Mio. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cummins Inc., NEL ASA und Co.

    Cummins Inc., einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,72 %. NEL ASA notiert im Plus, mit +0,10 %. Plug Power notiert im Plus, mit +0,22 %. Siemens Energy legt um +0,90 % zu

    ITM Power Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die ITM Power Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur ITM Power Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    ITM Power

    -4,12 %
    -6,14 %
    -1,62 %
    -44,56 %
    +62,38 %
    +24,51 %
    -78,85 %
    +335,21 %
    -61,23 %
    ISIN:GB00B0130H42WKN:A0B57L
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