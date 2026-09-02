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    Robotaxis auf dem Vormarsch

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    Das Rennen um die Straßen: Amazon und Alphabet expandieren

    Amazon und Alphabet bauen ihre Robotaxi-Dienste in den USA aus. Für Zoox und Waymo geht es um die Vorherrschaft im lukrativen Zukunftsmarkt.

    Für Sie zusammengefasst
    • Zoox und Waymo weiten ihre Robotaxi-Dienste aus
    • Zoox testet künftig in Houston und San Diego
    • Waymo erweitert autonome Fahrdienste auf 14 Städte
    • Report: KI braucht Strom
    Robotaxis auf dem Vormarsch - Das Rennen um die Straßen: Amazon und Alphabet expandieren
    Foto: Bob Daemmrich - picture alliance / ZUMA Press Wire

    Amazon und Alphabet verschärfen den Kampf um den Robotaxi-Markt. Die Tochterunternehmen Zoox und Waymo wollen ihre fahrerlosen Fahrdienste in weitere US-Städte bringen. Damit nimmt der Wettbewerb mit Tesla weiter zu.

    Zoox expandiert

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    Zoox kündigte an, künftig auch in Houston und San Diego Tests durchzuführen. Damit ist der Robotaxi-Anbieter von Amazon bereits in 12 US-Städten aktiv.

    Zunächst setzt Zoox dort auf umgerüstete Testfahrzeuge. Mit ihnen will das Unternehmen die Städte kartieren und weitere Tests durchführen. Anschließend sollen die eigens entwickelten Robotaxis zum Einsatz kommen.

    Zoox hat bislang unter anderem in Las Vegas, San Francisco, Austin und Miami kostenlos Passagiere befördert. Im August startete das Unternehmen in Las Vegas erstmals mit kostenpflichtigen Fahrten.

    Der kommerzielle Start erhöht den Druck auf die Konkurrenz. Neben Waymo zählt vor allem Tesla zu den Unternehmen, die um eine führende Position beim autonomen Ride-Hailing kämpfen.

     

    Waymo legt ebenfalls nach

    Auch Alphabet-Tochter Waymo weitet ihr Geschäft aus. Das Unternehmen will erste Fahrgäste in Denver, San Diego und Tampa begrüßen. Damit steigt die Zahl der Städte mit vollständig autonomen Waymo-Fahrdiensten auf 14.

    Der Zugang soll in allen drei Städten schrittweise erweitert werden. Waymo bietet bereits in mehreren US-Metropolen kostenpflichtige Fahrten ohne menschlichen Fahrer an.

    Zudem treibt der Konzern seine internationale Expansion voran. Im vergangenen Monat kündigte Waymo Tests in München an. Ein kommerzieller Start in Deutschland ist für Ende 2027 geplant.

    Damit zeichnet sich ein immer härterer Wettlauf um den Robotaxi-Markt ab. Während Amazon mit Zoox seine Expansion beschleunigt, baut Waymo seinen Vorsprung bei kommerziellen Fahrdiensten weiter aus.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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