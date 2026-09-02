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    Kretschmer

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    Keine Entscheidung zu VW-Werken am Freitag

    Für Sie zusammengefasst
    • Kretschmer warnt vor voreiligen VW-Plänen
    • Zwickauer Werk gilt als effizientester Standort
    • Tausende Beschäftigte bangen um ihre Jobs in Zwickau
    Kretschmer - Keine Entscheidung zu VW-Werken am Freitag
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    ZWICKAU/DRESDEN (dpa-AFX) - Nach Berichten über ein Ende der Autoproduktion an vier deutschen Standorten von VW und Audi nach 2030 hat Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer appelliert, "die Nerven zu behalten". "Auch am Freitag wird es dazu keine Entscheidung geben", sagt der CDU-Politiker in einem Videostatement auf Facebook. Mit Blick auf die betroffene E-Auto-Fabrik in Zwickau ergänzt er: "Wir haben bei uns in Zwickau-Mosel die Argumente voll auf unserer Seite. Wir sind das effizienteste Werk."

    Kretschmer: "ganz bedrückende Gerüchte"

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    Die jüngsten Nachrichten bezeichnet er als "ganz bedrückende Gerüchte". Die Zeitung "Wirtschaftswoche" berichtet über ein Papier des VW-Vorstandes für den Aufsichtsrat, wonach die Produktion in Emden und Zwickau 2031 enden soll, im Werk Hannover 2032 und im Audi-Werk Neckarsulm 2034. Das Gremium soll noch diese Woche tagen.

    "Es ist noch nicht der Punkt, an dem entschieden wird, wie es wirklich mit Volkswagen weitergeht", versichert Kretschmer. Er hatte sich vorige Woche zu einem Gespräch mit Konzernchef Oliver Blume und VW-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch in Dresden getroffen.

    Die Mitarbeiter wüssten, was die Stunde geschlagen habe. "Meine Gespräche mit der IG Metall, mit dem Betriebsratsvorsitzenden und mit dem Vorstand haben alle dazu geführt, dass wir anpacken müssen, dass wir einen Schulterschluss brauchen mit der Bundespolitik, aber auch hier in den eigenen Werken", sagt Kretschmer. "Insofern brauchen wir jetzt ein gemeinsames Zutrauen. Wir halten zusammen."

    Tausende bangen in Zwickau um ihre Jobs

    Die Autofabrik in Zwickau mit aktuell rund 8.000 Beschäftigten ist Vorreiter bei Volkswagen in der Produktion von E-Autos. Zudem wird hier ein neues Standbein im Bereich der Kreislaufwirtschaft aufgebaut. Bis Ende 2030 gibt es eine vertraglich vereinbarte Standort- und Beschäftigungsgarantie. "Wir müssen entlang unseres Erfolgskonzepts für unseren Standort werben", betont Kretschmer. "Und dann, bin ich sicher, haben wir auch eine gute Chance, dass die Wiege der Automobilindustrie in Zwickau-Mosel auch in den nächsten Jahrzehnten ein starker Standort der Automobilproduktion bleibt."/hum/DP/jha

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,86 % und einem Kurs von 73,96 auf Tradegate (02. September 2026, 11:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 121,00EUR was eine Bandbreite von +8,55 %/+64,18 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um eine mögliche Erholung auf 90–100 Euro trotz negativer Fundamentaldaten: sinkende Gewinne je Aktie, nachlassendes China-Geschäft, hohe deutsche Kosten sowie Defizite bei Batterien und Digitalisierung belasten. Ein Werktransfer nach Niedersachsen könnte Kosten senken, aber Umsatz kosten. Niedersachsen und Porsche SE werden wegen ihrer Dividendenorientierung und ihres Einflusses kritisch gesehen; eine Dividendenkürzung gilt als möglicher Sanierungsbeitrag.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

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