Sachsen buhlt auf Chip-Messe um Taiwans Firmen

Besonders der Freistaat Sachsen wirbt für sich als Standort. "Wir wollen Sachsen zu einem Taiwan-Hub machen", sagte Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) auf der Messe. Er kündigte die Unterzeichnung einer Absichtserklärung der Stadt Chemnitz mit der südtaiwanischen Stadt Kaohsiung an. Ganz Sachsen sei interessiert daran, die Partnerschaft mit Taiwan auszubauen, betonte Panter.

TAIPEH (dpa-AFX) - Deutschland wirbt mit einer wachsenden Präsenz auf der wichtigen Halbleitermesse Semicon in Taiwan um mehr taiwanische Firmen. Die Chefrepräsentantin der deutschen Handelskammer in Taipeh, Eva Langerbeck, sprach von einer neuen Phase in der Zusammenarbeit im Halbleiterbereich. Die Kooperation weite sich über Großinvestitionen auf die Bereiche Ausrüstung, Materialien, intelligente Fertigung, Fachkräfte und die gesamte Lieferkette aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In Sachsen entsteht derzeit die Fabrik ESMC - ein Gemeinschaftsprojekt zwischen Taiwans führendem Chiphersteller TSMC , Bosch, Infineon und NXP. 2027 soll dort die Produktion von Chips für die Automobilindustrie planmäßig beginnen. Mehr als 20 taiwanische Unternehmen haben sich laut Panter als Zulieferer für ESMC in Sachsen niedergelassen.

Zulieferer will sich in Dresden niederlassen



Charles Lee, Geschäftsführer des TSMC-Zulieferers Topco Scientific, sagte der Deutschen Presse-Agentur, sein Unternehmen plane, im November seine erste europäische Niederlassung in Dresden zu eröffnen. Die Niederlassung soll als Plattform für taiwanische Zulieferer dienen, die in den europäischen Markt eintreten, um gemeinsam ESMC und möglicherweise weitere Kunden zu betreuen. Deutschland habe die Verbesserung des Investitionsklimas nachdrücklich unterstützt, sagte er.

Die Semicon wurde am Mittwoch in Taipeh mit mehr als 1.300 Unternehmen, 4.300 Messeständen und über 25 internationalen Foren eröffnet. Taiwan will damit auch seine führende Position in der globalen Halbleiterindustrie stärken. Der deutsche Pavillon erreichte laut Handelskammerangaben mit 31 teilnehmenden Unternehmen, Städten und Wirtschaftsförderungen eine Rekordbeteiligung. Im Vorjahr waren es noch 18./jon/DP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 55,26 auf Tradegate (02. September 2026, 11:27 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von +16,09 %/+85,02 % bedeutet.





Schreibe Deinen Kommentar