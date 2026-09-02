ING-Chef
In Deutschland weiterhin kostenloses Girokonto
- ING bietet weiterhin ein kostenloses Girokonto in Deutschland
- Vier einheitliche Kontomodelle sollen 2027 starten
- Gratis ab 1000 Euro monatlich oder unter 28 Jahren
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die niederländische Großbank ING wird in Deutschland auch künftig ein kostenloses Girokonto anbieten. "Daran wird sich nichts ändern", kündigte ING-Konzernchef Steven van Rijswijk beim "Handelsblatt-Bankengipfel" in Frankfurt an.
Die ING-Gruppe ist gerade dabei, in allen ihren Märkten eine einheitliche Girokonto-Struktur mit jeweils vier unterschiedlichen Modellen einzuführen. ING-Deutschland-Chef Lars Stoy hatte Anfang August der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt gesagt: "Wir arbeiten noch am Design der künftigen Kontomodelle. Aktueller Plan ist, dass das Mitte des Jahres 2027 ausgerollt wird."
Bei der ING Deutschland ist das Girokonto nach den aktuell geltenden Konditionen dann kostenlos, wenn monatlich mindestens 1.000 Euro dort eingehen oder der Kontoinhaber unter 28 Jahre alt ist. Sonst verlangt die Direktbank 4,90 Euro Gebühren pro Monat. Ein kostenloses Girokonto ohne Bedingungen gibt es bei vielen Banken nicht mehr./ben/stw/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ING Group Aktie
Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,94 % und einem Kurs von 31,07 auf Tradegate (02. September 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ING Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
ING Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -10,04 %/+12,45 % bedeutet.
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