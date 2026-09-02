DZ BANK stuft DHL Group auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktien der DHL Group beim fairen Aktienwert von 63 Euro auf "Kaufen" belassen. Die überfällige Namensänderung des Logistikkonzerns vollziehe den Beschluss der letzten Hauptversammlung im Mai nach und ändere nichts an seiner Einschätzung, schrieb Armin Kremser am Mittwoch. Er lobte, dass die Ausgliederung des deutschen Geschäfts in eine Tochtergesellschaft für mehr Transparenz und Handlungsfreiheit sorge./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 09:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 09:10 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,20 % und einem Kurs von 54,52EUR auf Tradegate (02. September 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Armin Kremser

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar