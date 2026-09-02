Zwischen Schuldenberg und KI-Boom: Verdoppelt sich die Oracle-Aktie jetzt?

Der Softwarekonzern hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Seit der Ankündigung eines milliardenschweren KI-Großauftrags im September 2025 hat die Aktie rund 41 Prozent verloren, gemessen am zwischenzeitlichen Rekordhoch sogar knapp 59 Prozent.

Die US-Bank Jefferies bleibt bei Oracle optimistisch, auch wenn sie ihr Kursziel spürbar zurückgenommen hat. Analyst Brent Thill und sein Team senkten die Vorgabe von 320 auf 290 US-Dollar, bestätigten aber das Kaufrating. Ausgehend vom Schlusskurs von 141,32 US-Dollar entspräche das einem Kurspotenzial von gut 100 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Grund für die Skepsis der Anleger sind vor allem finanzielle Risiken. Der freie Cashflow lag im vergangenen Geschäftsjahr bei minus 24 Milliarden US-Dollar und soll laut Jefferies frühestens 2030 wieder positiv werden. Hinzu kommen außerbilanzielle Verpflichtungen für Rechenzentren von rund 260 Milliarden US-Dollar, fast das Dreifache der für das laufende Jahr erwarteten Investitionen.

Auch die Verschuldung ist gestiegen, das bereinigte Verhältnis von Nettoschulden zu operativem Gewinn erreichte zuletzt mit 4,5 den höchsten Stand seit Jahren, während die Gesamtschulden von rund 130 Milliarden US-Dollar die liquiden Mittel um das Vierfache übersteigen. Zusätzlich hängt fast die Hälfte des Auftragsbestands an einem einzigen KI-Kunden, was Fragen zur Absicherung aufwirft.

Dem stehen aus Sicht der Analysten jedoch intakte operative Zahlen gegenüber. Das Umsatzwachstum habe sich im vergangenen Jahr von 12 auf 21 Prozent beschleunigt, im Cloud-Infrastrukturgeschäft OCI sogar von 55 auf 93 Prozent. Der Gesamtauftragsbestand liegt inzwischen bei 638 Milliarden US-Dollar, wovon rund zwölf Prozent innerhalb eines Jahres in Umsatz umgewandelt werden sollen.

Als nächste Kurstreiber nennt Jefferies die Quartalszahlen Mitte September sowie einen Investorentag Ende Oktober, bei dem Oracle seine langfristigen Finanzziele bis 2030 aktualisieren dürfte. Selbst in einem pessimistischen Szenario, in dem Oracle sein Gewinnziel für 2030 um 30 Prozent verfehlt, sehen die Analysten noch rund 59 Prozent Kurspotenzial.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,35 % und einem Kurs von 120,2EUR auf Tradegate (02. September 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.





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