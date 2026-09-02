UBS stuft British American Tobacco auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für British American Tobacco von 5750 auf 5600 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor der Ende September anstehenden Kapitalmarktveranstaltung betonte Faham Baig am Dienstag, dass er dem Tabakkonzern eine Beschleunigung der Umsatz- und Gewinnentwicklung zutraut. Das gesenkte Kursziel begründete er mit leicht reduzierten Ergebnisschätzungen (EPS) aufgrund des starken Pfunds./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 22:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 48,28EUR auf Tradegate (02. September 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Faham Baig

Analysiertes Unternehmen: British American Tobacco

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 56

Kursziel alt: 57,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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