Wolters Kluwer Aktie verliert deutlich an Wert - -4,22 % - 02.09.2026

Am heutigen Handelstag musste die Wolters Kluwer Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,22 % im Minus. Die Talfahrt der Wolters Kluwer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,69 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 67,15€, mit einem Minus von -4,22 %. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

Wolters Kluwer ist ein globaler Informations- und Softwareanbieter für Recht, Steuern, Gesundheit und Finanzen. Kernprodukte sind Fachdatenbanken, Workflow-Software, Compliance- und Entscheidungsunterstützungslösungen. Starke Marktstellung in Nischen mit hoher Regulierung. Wichtige Konkurrenten: RELX (LexisNexis), Thomson Reuters, Bloomberg. USP: tiefe Fachinhalte kombiniert mit spezialisierter RegTech- und Workflow-Software.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Wolters Kluwer-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +8,70 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,78 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,79 %. Im Jahr 2026 gab es für Wolters Kluwer bisher ein Minus von -21,14 %.

Zum Vergleich: Der Eurozone 50 notiert heute lediglich +0,03 % im Plus-Minus-Bereich. Wolters Kluwer entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

Wolters Kluwer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,78 % 1 Monat -1,79 % 3 Monate +8,70 % 1 Jahr -34,52 %

Informationen zur Wolters Kluwer Aktie

Stand: 02.09.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 233 Mio. Wolters Kluwer Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,55 Mrd.EUR € wert.

Erst der Kursabsturz, jetzt der Abstieg aus Europas Blue-Chip-Index. Gleichzeitig drohen weitere Milliarden-Einschnitte und ganze VW-Werke stehen zur Debatte.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von S&P Global und Co.

S&P Global, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,42 %.

Wolters Kluwer Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Wolters Kluwer Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Wolters Kluwer Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.