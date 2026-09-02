Bergheim
Ermittlungen wegen verfassungsfeindlicher Sabotage
Für Sie zusammengefasst
- Sabotage bei Bergheim legt Umspannwerk lahm
- Ermittlungen wegen verfassungsfeindlicher Sabotage
- Kabel über Oberleitung führten zu einem Kurzschluss
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
DÜSSELDORF/BERGHEIM (dpa-AFX) - Nach der Störung an einem Umspannwerk in Bergheim bei Köln wird wegen verfassungsfeindlicher Sabotage ermittelt. Unbekannte hätten Kabel über die Oberleitung gebracht und so einen Kurzschluss verursacht, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU). "Wer da ran geht, greift unser Land an", sagte er./fc/DP/stk
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