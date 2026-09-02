AKTIE IM FOKUS
Auto1 dämmt Kursverluste etwas ein - Schlussquartal unsicher
- Auto1-Aktien begrenzen Verluste auf sechs Prozent
- Auto1 bestätigt Jahresziele trotz Unsicherheit
- Analysten erwarten höhere Gewinne je Fahrzeug
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Auto1 haben am Mittwoch hohe anfängliche Verluste teilweise wettgemacht. Lagen die Papiere im frühen Handel gut zehn Prozent im Minus, so grenzten sie den Abschlag zuletzt auf sechs Prozent auf 20,48 Euro ein. Das Tagestief von 19,52 Euro war der niedrigste Stand seit Mitte Mai.
Das Unternehmen bestätigte am Mittwoch im Halbjahresbericht die Geschäftsziele für das Gesamtjahr. Das vierte Quartal könne wegen saisonaler Einflüsse von Unsicherheit geprägt sein, hieß es. Ähnlich hatte sich Auto1 bereits vor einem Jahr geäußert.
Analysten sind mit Blick auf das zweite Halbjahr des Vermarkters von Gebrauchtwagen optimistisch. Doyinsola Ojo von der Citigroup rechnet in der zweiten Jahreshälfte mit steigenden Bruttogewinnen je Fahrzeug, die ein schwächeres Wachstum der Zahl der verkauften Fahrzeuge kompensieren dürfte. Das spreche für ein Erreichen des oberen Endes des Zielkorridors für 2026. Ähnlich hatte sich jüngst auch die Deutsche Bank zum zweiten Halbjahr von Auto1 geäußert./bek/ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie
Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,54 % und einem Kurs von 20,48 auf Tradegate (02. September 2026, 11:51 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der AUTO1 Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von +18,93 %/+76,02 % bedeutet.
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Community Beiträge zu AUTO1 Group - A2LQ88 - DE000A2LQ884
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Ja, der zunächst deutliche Rückgang erstaunte. Er ist aber zum Teil schon wieder aufgeholt.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:51 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20867745-auto1-group-erreicht-rekord-q1-2026-top-ergebnisse