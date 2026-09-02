Auto1 dämmt Kursverluste etwas ein - Schlussquartal unsicher

Analysten sind mit Blick auf das zweite Halbjahr des Vermarkters von Gebrauchtwagen optimistisch. Doyinsola Ojo von der Citigroup rechnet in der zweiten Jahreshälfte mit steigenden Bruttogewinnen je Fahrzeug, die ein schwächeres Wachstum der Zahl der verkauften Fahrzeuge kompensieren dürfte. Das spreche für ein Erreichen des oberen Endes des Zielkorridors für 2026. Ähnlich hatte sich jüngst auch die Deutsche Bank zum zweiten Halbjahr von Auto1 geäußert./bek/ag/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,54 % und einem Kurs von 20,48 auf Tradegate (02. September 2026, 11:51 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der AUTO1 Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von +18,93 %/+76,02 % bedeutet.