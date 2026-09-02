🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAUTO1 Group AktievorwärtsNachrichten zu AUTO1 Group

    AKTIE IM FOKUS

    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    Auto1 dämmt Kursverluste etwas ein - Schlussquartal unsicher

    Für Sie zusammengefasst
    • Auto1-Aktien begrenzen Verluste auf sechs Prozent
    • Auto1 bestätigt Jahresziele trotz Unsicherheit
    • Analysten erwarten höhere Gewinne je Fahrzeug
    AKTIE IM FOKUS - Auto1 dämmt Kursverluste etwas ein - Schlussquartal unsicher
    Foto: Autohero

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Auto1 haben am Mittwoch hohe anfängliche Verluste teilweise wettgemacht. Lagen die Papiere im frühen Handel gut zehn Prozent im Minus, so grenzten sie den Abschlag zuletzt auf sechs Prozent auf 20,48 Euro ein. Das Tagestief von 19,52 Euro war der niedrigste Stand seit Mitte Mai.

    Das Unternehmen bestätigte am Mittwoch im Halbjahresbericht die Geschäftsziele für das Gesamtjahr. Das vierte Quartal könne wegen saisonaler Einflüsse von Unsicherheit geprägt sein, hieß es. Ähnlich hatte sich Auto1 bereits vor einem Jahr geäußert.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Auto1 Group SE!
    Long
    20,45€
    Basispreis
    0,04
    Ask
    × 12,75
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    22,50€
    Basispreis
    0,16
    Ask
    × 12,36
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analysten sind mit Blick auf das zweite Halbjahr des Vermarkters von Gebrauchtwagen optimistisch. Doyinsola Ojo von der Citigroup rechnet in der zweiten Jahreshälfte mit steigenden Bruttogewinnen je Fahrzeug, die ein schwächeres Wachstum der Zahl der verkauften Fahrzeuge kompensieren dürfte. Das spreche für ein Erreichen des oberen Endes des Zielkorridors für 2026. Ähnlich hatte sich jüngst auch die Deutsche Bank zum zweiten Halbjahr von Auto1 geäußert./bek/ag/jha/

    AUTO1 Group

    -3,04 %
    -9,80 %
    -15,79 %
    -12,86 %
    -23,31 %
    +181,94 %
    -41,33 %
    -45,05 %
    ISIN:DE000A2LQ884WKN:A2LQ88
    AUTO1 Group direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie

    Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,54 % und einem Kurs von 20,48 auf Tradegate (02. September 2026, 11:51 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der AUTO1 Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von +18,93 %/+76,02 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu AUTO1 Group - A2LQ88 - DE000A2LQ884

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über AUTO1 Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Auto1 dämmt Kursverluste etwas ein - Schlussquartal unsicher Die Aktien von Auto1 haben am Mittwoch hohe anfängliche Verluste teilweise wettgemacht. Lagen die Papiere im frühen Handel gut zehn Prozent im Minus, so grenzten sie den Abschlag zuletzt auf sechs Prozent auf 20,48 Euro ein. Das Tagestief von 19,52 …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     