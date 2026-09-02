NovaGo Therapeutics schließt Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 30 Millionen US-Dollar ab, um die Proof-of-Concept-Studie bei akuter Rückenmarksverletzung voranzutreiben

SCHLIEREN, Schweiz, 2. September 2026 /PRNewswire/ -- Die NovaGo Therapeutics AG, ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das Anti-Nogo-A-Biologika für Erkrankungen des Zentralnervensystems entwickelt, gab heute den erfolgreichen Abschluss einer Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 24 Millionen CHF (30 Millionen US-Dollar) bekannt. Die Runde wurde von Neurimmune und Pureos angeführt, unter Beteiligung bestehender und neuer Investoren. Die Eigenkapitalfinanzierung wird durch eine nicht verwässernde Finanzierung seitens der Schweizer Paraplegiker-Stiftung und von Wings for Life ergänzt.

Die Runde wurde von Neurimmune und Pureos angeführt, unter Beteiligung bestehender und neuer Investoren; ergänzt wurde sie durch eine nicht verwässernde Finanzierung durch die Schweizer Paraplegiker-Stiftung und die Wings for Life – Spinal Cord Research Foundation.

Die Mittel aus der Finanzierung werden dazu verwendet, das Leitprogramm von NovaGo in eine Proof-of-Concept-Studie (PoC) bei Patienten mit akuter Rückenmarksverletzung voranzutreiben. Bei der Studie handelt es sich um eine vollständig randomisierte Doppelblindstudie, an der 120 Patienten an Standorten in Deutschland, Spanien und der Schweiz teilnehmen.

Rückenmarksverletzungen stellen nach wie vor einen Bereich mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf dar. Derzeit gibt es keine zugelassenen regenerativen Behandlungsmöglichkeiten, die verlorene neurologische Funktionen wiederherstellen, sodass Patienten und ihre Familien nach einer Verletzung nur begrenzte therapeutische Perspektiven haben. Der Ansatz von NovaGo zielt auf Nogo-A ab, ein Protein, das die Regeneration von Nervenfasern und die Neuroplastizität im zentralen Nervensystem hemmt, mit dem Ziel, eine funktionelle Erholung zu ermöglichen.

„Wir freuen uns sehr, dass dieses Programm nun in diese entscheidende Phase der klinischen Erprobung vorrückt und uns damit einem dringend benötigten Behandlungsansatz für Patienten, die mit den Folgen einer Rückenmarksverletzung leben, einen bedeutenden Schritt näher bringt", sagte Prof. Martin Schwab, Chief Scientific Officer von NovaGo Therapeutics.

„Gemeinsam mit NovaGo Therapeutics erschließen wir einen neuartigen Ansatz zur Behandlung von Rückenmarksverletzungen unter Verwendung eines vollständig humanen therapeutischen Antikörpers, der das Nervenwachstum nach einer Verletzung fördern soll", sagte Prof. Roger M. Nitsch, Präsident und Vorstandsvorsitzender von Neurimmune sowie Mitglied des Vorstands von NovaGo Therapeutics. „Wir sind von den vielversprechenden Phase-1-Ergebnissen mit NG004 sehr ermutigt und freuen uns darauf, das klinische Entwicklungsprogramm gemeinsam mit NovaGo Therapeutics und unseren Co-Investoren sowie mit großzügiger Unterstützung der Schweizer Paraplegiker-Stiftung und von Wings for Life voranzutreiben.".