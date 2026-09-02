Schloss Wachenheim: Vorläufige Zahlen für 2025/26 veröffentlicht
Schloss Wachenheim legt vorläufige Zahlen vor: Umsatz und Absatz steigen leicht, doch zentrale Ergebnisziele bleiben verfehlt – vor allem wegen eines schwachen vierten Quartals.
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- Schloss Wachenheim AG erzielte im Geschäftsjahr 2025/26 (1. Juli 2025 bis 30. Juni 2026) vorläufige, ungeprüfte Umsatzerlöse von 448,9 Mio. Euro – ein Plus von 0,3 % gegenüber dem Vorjahr.
- Der Absatz stieg um 2,4 % auf 229,6 Mio. verkaufte 0,75-Liter-Flaschen und lag damit im Rahmen der bisherigen Erwartungen.
- Das prognostizierte Umsatzwachstum von rund 3 % wurde jedoch verfehlt.
- Das vorläufige operative Ergebnis (EBIT) beträgt rund 27,6 Mio. Euro nach 27,2 Mio. Euro im Vorjahr und liegt damit unter dem Prognosekorridor von 30 bis 33 Mio. Euro.
- Der vorläufige Konzernjahresüberschuss stieg auf rund 16,4 Mio. Euro, blieb aber unter dem erwarteten Korridor von 18 bis 21 Mio. Euro.
- Ursache war insbesondere ein schwächer als erwarteter Geschäftsverlauf im vierten Quartal in den Teilkonzernen Deutschland, Frankreich und Ostmitteleuropa; der geprüfte Konzernabschluss soll am 25. September 2026 veröffentlicht werden.
Der Kurs von Schloss Wachenheim lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 15,125EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,98 % im
Minus.
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