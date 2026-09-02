'Wir sollten es nicht vermasseln'

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SCALPING IDEEN · 02.09.2026 — Morgen

QUELLEN · HINWEISE · DISCLAIMER

Stand der Recherche: 02.09.2026, 08:15 MESZ

QUELLEN

DAX / XETRA

• Deutsche Börse – offizielle DAX-Referenz:

https://live.deutsche-boerse.com/indices/dax

• tagesschau / Infront – Xetra-Schluss und vollständiges OHLC vom 01.09.2026

(Kurs 25.970,11 · −288,00 · −1,10 % · Eröffnung 26.150,75 · Tages-Hoch 26.206,13 ·

Tages-Tief 25.916,76 · Allzeit-Hoch 26.618,70):

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/

• Ariva / dpa-AFX – Schlussmeldung 01.09.2026 „Dax geht mit Verlusten in

schwachen September", Dax −1,1 % auf 25.970,11, MDax −1,68 % auf 32.173,26,

EuroStoxx 50 −0,8 % auf 6.368,98:

https://www.ariva.de/dax-index/news/roundup-aktien-frankfurt-schluss-dax-geht-mit-verlusten-in-12122200

• dpa-AFX, 01.09.2026: Der DAX fiel erstmals seit Juli unter die 21-Tage-Linie.

• Einzelwerte 01.09. (tagesschau/Infront, Xetra-Schluss): SAP −3,5 % ·

Rheinmetall −2,8 % · Siemens −2,7 % · MTU −2,3 % · Münchener Rück +1,1 % ·

Merck +0,5 % · Hannover Rück +0,5 %

JAHRESBASIS UND MARKEN

• Jahres-Pivots auf korrigierter Xetra-Intraday-Basis 2025:

H 24.771,34 (09.10.2025) · T 18.489,91 (07.04.2025) · C 24.490,41 (30.12.2025)

• Floor-Trader-Formeln: P = (H+T+C)/3 · R1 = 2P−T · S1 = 2P−H · R2 = P+(H−T)

· S2 = P−(H−T) · R3 = H+2(P−T) · S3 = T−2(H−P)

• Daraus Jahres-P 22.583,89 · Jahres-R1 26.677,86 · Jahres-R2 28.865,32

• Tages-Pivots für Mi 02.09. auf dem Xetra-OHLC vom Di 01.09. gerechnet:

P 26.031,00 · R1 26.145,24 · S1 25.855,87 · R2 26.320,37 · S2 25.741,63

· R3 26.434,61 · S3 25.566,50

USA / VORGABEN

• Investing.com – Dow Jones Schluss 01.09.2026: 52.766,88 (−419,02 · −0,79 %),

O 53.083,58 · H 53.176,60 · T 52.691,31:

https://www.investing.com/indices/us-30-historical-data

• Investing.com – Nasdaq-100 Schluss 01.09.2026: 29.077,22 (−379,75 · −1,29 %),

O 29.056,58 · H 29.267,42 · T 28.953,26:

https://www.investing.com/indices/nq-100-historical-data

• VIX 16,34 (+1,42 · +9,52 %) — deutlicher Anstieg der Volatilitätserwartung

• 10-jährige US-Rendite rund 4,81 % (Investing.com)

• Einzelwerte USA 01.09.: Apple +2,61 % · Meta +1,08 % · Tesla −3,22 % ·

Micron −2,64 % · Nvidia −1,51 %

ÖL / RENDITEN / GAS

• tagesschau / Infront – Brent Dated Öl 92,41 USD (+1,91 · +2,11 %), Stand 02.09. früh

• dpa-AFX (via Ariva): Die Ölpreise legten am Dienstag weiter zu, „angeschoben

auch durch das knappe Angebot bei Diesel infolge der Angriffe auf die russische

Ölindustrie im Krieg mit der Ukraine".

• Auslöser der Vortagesbewegung laut dpa-AFX: erneute Eskalation nach

gegenseitigen Militärschlägen der USA und des Iran.

• tagesschau, 01.09.2026: Die europäischen Gaspreise stiegen auf ein

Drei-Jahres-Hoch, seit August um mehr als 20 Prozent.

MARKTKOMMENTAR

• dpa-AFX (via Ariva) – Timo Emden, CapTrader: „Nach der jüngsten Rekordjagd sind

die Anleger zwischen hohen Bewertungen und veränderten Zinsperspektiven auf der

Suche nach einem neuen Gleichgewicht." Eine Mischung aus geopolitischen Risiken,

geldpolitischen Fragezeichen und neuen Ölpreisspitzen „zwingt Investoren zum

Abstieg, um wieder festen Tritt zu fassen."

• dpa-AFX, 01.09.2026: Eine Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank in der

kommenden Woche gilt seit geraumer Zeit als sicher.

TERMINE

• dpa-AFX – TAGESVORSCHAU: Termine am 2. September 2026

(09:00 DEU DIW-Pressegespräch Herbst-Konjunkturprognose · 14:15 USA ADP

Beschäftigung 8/26 · 15:45 CAN Zentralbank Zinsentscheid · 16:00 USA

Auftragseingang Industrie 7/26 · 16:30 USA EIA-Ölbericht · 20:00 USA Beige Book)

• Unternehmensseite: 15:30 Bayer Crop Science Investor Event ·

22:05 Hewlett Packard Enterprise Q3 · 22:15 Broadcom Q3 · Snowflake Q2

• Ebenfalls: Handelsblatt-Bankentagung 2026 in Frankfurt (bis 03.09.)

HINWEISE

• Alle Marken sind auf Xetra-Kassa (Börse Frankfurt) gerechnet, nicht auf Futures

oder CFDs. Wer über einen Broker mit abweichender Notierung handelt, muss die

Differenz selbst berücksichtigen.

• Die Pivot-Marken sind eine eigene Berechnung nach den oben genannten

Floor-Trader-Formeln auf Basis des offiziellen Xetra-OHLC vom Vortag.

• Die Setup-Ideen sind Szenarien und gelten erst nach Eröffnung des Xetra-Handels

und nach Bestätigung durch abgeschlossene Kerzen — nicht in der ersten Minute.

• Zur Einordnung der Korrektur: Vom Rekordschluss 26.569,99 am Freitag bis zum

Dienstagsschluss 25.970,11 verlor der Index 599,88 Punkte oder 2,26 Prozent.

Vom Intraday-Allzeithoch 26.618,74 sind es 648,59 Punkte oder 2,50 Prozent.

• Das Tages-P 26.031,00 liegt 61 Punkte über dem Schluss. Der Index startet damit

rechnerisch unterhalb seines Drehpunkts.

• Der Schluss am Dienstag lag 53,35 Punkte über dem Tagestief. Anders als am

Montag gab es also zum Handelsende eine leichte Erholung.

• Die Tagesspanne betrug 289,37 Punkte und war damit deutlich weiter als in den

Vortagen. Größere Spannen bedeuten für Scalping-Setups auch größere Stops.

• Zwei Termine können den Nachmittag prägen: die ADP-Beschäftigungszahlen um

14:15 und das Beige Book um 20:00. In beide Veröffentlichungen hinein sollte

keine neue Position eröffnet werden.

• Kursdaten von tagesschau/Infront sind mindestens 15 Minuten verzögert; die

genannten Schlusskurse sind jedoch endgültige Tagesschlusswerte.

Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.

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