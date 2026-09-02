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    AKTIE IM FOKUS

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    VW sehr schwach - Kriselnder Konzern muss Eurostoxx 50 verlassen

    Für Sie zusammengefasst
    • VW-Aktien zählen zu den größten Verlierern
    • VW verliert Mitte des Monats den EuroStoxx-Platz
    • Experten fordern wegen der Krise rasches Handeln
    AKTIE IM FOKUS - VW sehr schwach - Kriselnder Konzern muss Eurostoxx 50 verlassen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von VW sind am Mittwoch mit gut drei Prozent Minus unter den größten Verlierern im schwachen Autosektor zu finden. Seit dem Vorabend steht fest, dass die Papiere der Wolfsburger Mitte des Monats ihren Platz im EuroStoxx 50 verlieren werden. Damit besteht Anpassungsbedarf für Indexfonds. Auch BMW hatte als Abstiegskandidat gegolten, die Münchener konnten sich aber letztlich retten. Am Mittwoch verloren auch sie bis zu zwei Prozent.

    Der Verlust an Bedeutung am Kapitalmarkt kommt nicht von ungefähr. Denn VW steckt in der Krise und muss nach Ansicht der Automobilexpertin Helena Beron Wisbert zügig handeln, um die Perspektive für das Unternehmen zu verbessern. "Die Sparprogramme, die wir jetzt bei allen Autobauern sehen, sind unvermeidbar", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Die deutschen Autobauer dominieren den Wettbewerb in Europa laut Beron Wisbert zwar noch. Ihr zufolge schwinden aber bei den Elektroautos auch hier die Marktanteile.

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    Das Management um Konzernchef Oliver Blume arbeitet über den laufenden Arbeitsplatzabbau hinaus an einem neuen "Zielbild 2030". "Die Lage ist mehr als kritisch", sagte Blume zum Auftakt in die Betriebsversammlungen./ag/bek/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 60,22 auf Tradegate (02. September 2026, 12:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 121,00EUR was eine Bandbreite von +7,93 %/+63,25 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Volkswagen (VW) Vz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um eine mögliche Erholung auf 90–100 Euro trotz negativer Fundamentaldaten: sinkende Gewinne je Aktie, nachlassendes China-Geschäft, hohe deutsche Kosten sowie Defizite bei Batterien und Digitalisierung belasten. Ein Werktransfer nach Niedersachsen könnte Kosten senken, aber Umsatz kosten. Niedersachsen und Porsche SE werden wegen ihrer Dividendenorientierung und ihres Einflusses kritisch gesehen; eine Dividendenkürzung gilt als möglicher Sanierungsbeitrag.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

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    dpa-AFX
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