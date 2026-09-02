Deutz Aktie fällt deutlich - Ursachen und Ausblick - 02.09.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Deutz Aktie. Sie fällt um -5,90 % auf 11,800€. Die Deutz Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +0,40 % wieder ab und notiert heute bei 11,800€. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

Deutz ist ein traditionsreicher Motorenhersteller, fokussiert auf Diesel-, Gas- und zunehmend hybride/antriebsnahe Lösungen für Off-Highway-Anwendungen (Baumaschinen, Landtechnik, Stationärmotoren). Marktstellung: globaler Nischenplayer mit starker OEM-Verankerung. Wichtige Wettbewerber: Cummins, Perkins, Kubota, Volvo Penta. USP: breite Plattform, modulare Motoren, Service-Netz, Technologiewechsel zu alternativen Antrieben.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Deutz nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +22,94 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutz Aktie damit um +9,28 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,96 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Deutz +48,27 % gewonnen.

Zum Vergleich: Der MDAX notiert heute lediglich -0,95 % im Plus-Minus-Bereich. Deutz entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

Deutz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,28 % 1 Monat +26,96 % 3 Monate +22,94 % 1 Jahr +40,50 %

Informationen zur Deutz Aktie

Stand: 02.09.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 153 Mio. Deutz Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,81 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die Deutz Aktie ringt an einer wichtigen Schwelle um die Vorherrschaft. Der Ausbruch über das frühere Jahrestop 2026 bei 12,50 Euro ist dem Kölner Motorenhersteller inzwischen gelungen, doch ein klares Ablösen nach oben steht noch aus. In den …

So schlagen sich die Wettbewerber von Deutz

Caterpillar, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,80 %. Volvo Registered (B) notiert im Minus, mit -2,33 %. CNH Industrial notiert im Minus, mit -1,85 %.

Deutz Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die Deutz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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