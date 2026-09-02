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    Aktie auf 12-Jahres-Hoch

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    Deutsche Bank: Goldman hält die Aktie selbst jetzt noch für zu billig

    Goldman erwartet höhere Profitabilität und ab 2027 deutlich mehr Freiheit beim Kapital. Daraus leitet die US-Bank ein Kursziel ab, das noch klar über dem aktuellen Niveau liegt.

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman stuft Deutsche Bank auf Buy hoch
    • Kursziel steigt deutlich auf 43,75 Euro
    • Mehr Profit und Kapitalfreiheit ab 2027 erwartet
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    Aktie auf 12-Jahres-Hoch - Deutsche Bank: Goldman hält die Aktie selbst jetzt noch für zu billig
    Foto: Daniel Kubirski - picture alliance

    Goldman Sachs gibt der Deutschen Bank neuen Schub. Die US-Investmentbank hat die Aktie von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel deutlich von 37,00 auf 43,75 Euro angehoben. Die Aktie zog daraufhin zeitweise um rund 2,5 Prozent auf 35,38 Euro an und markierte erneut den höchsten Stand seit Januar 2014.

    Goldman-Analyst Chris Hallam begründet die Hochstufung vor allem mit steigender Profitabilität. "Die Deutsche Bank startet eine Ära höherer Profitabilität", schrieb er. Dahinter stehen aus seiner Sicht eine stärkere Ertragsdynamik und ein größerer operativer Hebel – also die Aussicht, dass zusätzliche Erträge künftig stärker im Gewinn ankommen. Besonders wichtig ist für Hallam zudem der Zeitraum ab 2027: Dann soll die Bank deutlich mehr Flexibilität beim Kapital haben. Das könnte den Spielraum für Dividenden und Aktienrückkäufe erweitern.

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    Trotz der jüngsten Rallye sieht Goldman die Aktie weiterhin günstig bewertet. Genau darin liegt der Kern der Kaufempfehlung: Die Profitabilität soll steigen, gleichzeitig preise der Markt diesen Fortschritt aus Sicht Hallams noch nicht vollständig ein. Das neue Kursziel von 43,75 Euro liegt deutlich über dem aktuellen Kursniveau.

    Die jüngste Stärke relativiert allerdings ein Blick auf den Sektor. Seit Ende 2025 hat die Deutsche-Bank-Aktie nur etwas mehr als sechs Prozent zugelegt. Damit liegt sie zwar leicht vor dem DAX, aber deutlich hinter europäischen Bankaktien. Der Stoxx 600 Banks kommt im selben Zeitraum bereits auf ein Plus von gut 20 Prozent. Goldman sieht deshalb weiterhin Nachholpotenzial.

    Auch charttechnisch hat sich das Bild zuletzt verbessert. Bereits Ende August hatte die Aktie wichtige Widerstände überwunden und den höchsten Stand seit 2014 erreicht. Mit der neuen Kaufempfehlung erhält dieser Ausbruch nun zusätzlichen Rückenwind. Entscheidend wird sein, ob die von Goldman erwartete höhere Profitabilität und die größere Kapitalflexibilität ab 2027 tatsächlich sichtbar werden. Genau daran hängt, ob aus dem neuen Mehrjahreshoch mehr als nur ein kurzfristiger Analystenimpuls wird.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,51 % und einem Kurs von 34,72EUR auf Tradegate (02. September 2026, 14:23 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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