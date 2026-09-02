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    Deutsche Telekom bekommt 2027 neuen Finanzchef

    Für Sie zusammengefasst
    • Christian Illek verlässt die Telekom Ende April 2027
    • Dhananjay Mirchandani folgt zum 1. Mai 2027
    • Jan Hofmeyr übernimmt Produkt und Technologie
    Deutsche Telekom bekommt 2027 neuen Finanzchef
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    BONN (dpa-AFX) - Die Deutsche Telekom steht vor einem Wechsel im Finanzressort. Finanzchef Christian Illek werde den Konzern aus Altersgründen Ende April 2027 verlassen, teilte das Dax -Unternehmen am Mittwoch in Bonn mit. Dhananjay Mirchandani soll die Nachfolge zum 1. Mai 2027 antreten.

    Mirchandani ist laut Mitteilung Diplom-Ingenieur für Maschinenbau und seit 2019 für die Deutsche Telekom tätig. Seit 2024 leitet er das Konzern-Controlling. Zuvor war er den weiteren Angaben zufolge als Unternehmensberater und für Vodafone Deutschland tätig.

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    Zudem teilte die Deutsche Telekom weiter Personalveränderungen mit. So wurde Jan Hofmeyr zum neuen Vorstand Produkt und Technologie berufen./err/jha/

    Deutsche Telekom

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 28,08 auf Tradegate (02. September 2026, 13:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +25,31 %/+43,22 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Deutsche Telekom - 555750 - DE0005557508

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die schwache Kursentwicklung der defensiven Telekom-Aktie. Als Belastung gilt insbesondere der Rückgang von T-Mobile US; zugleich wird die Aktie teils als unterbewertet und der Kurs als enttäuschend gesehen. Das ausgeweitete Aktienrückkaufprogramm soll den Kurs unter 28 Euro stützen und langfristig das EPS erhöhen. Diskutiert werden außerdem Kurse um 29 bis 30 Euro sowie ein möglicher Milliarden-Schaden aus dem Sprint-Prozess.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

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    dpa-AFX
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