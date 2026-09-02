Deutsche Telekom bekommt 2027 neuen Finanzchef
- Christian Illek verlässt die Telekom Ende April 2027
- Dhananjay Mirchandani folgt zum 1. Mai 2027
- Jan Hofmeyr übernimmt Produkt und Technologie
BONN (dpa-AFX) - Die Deutsche Telekom steht vor einem Wechsel im Finanzressort. Finanzchef Christian Illek werde den Konzern aus Altersgründen Ende April 2027 verlassen, teilte das Dax -Unternehmen am Mittwoch in Bonn mit. Dhananjay Mirchandani soll die Nachfolge zum 1. Mai 2027 antreten.
Mirchandani ist laut Mitteilung Diplom-Ingenieur für Maschinenbau und seit 2019 für die Deutsche Telekom tätig. Seit 2024 leitet er das Konzern-Controlling. Zuvor war er den weiteren Angaben zufolge als Unternehmensberater und für Vodafone Deutschland tätig.
Zudem teilte die Deutsche Telekom weiter Personalveränderungen mit. So wurde Jan Hofmeyr zum neuen Vorstand Produkt und Technologie berufen./err/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 28,08 auf Tradegate (02. September 2026, 13:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +25,31 %/+43,22 % bedeutet.
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https://www.dasinvestment.com/scalable-altersvorsorgedepot-telekom-magenta-finance/
Heute im Handelsblatt (hinter der Bezahlschranke): „mutmaßliche SMS von Höttges könnte Milliarden kosten“. Es geht um einen „in Deutschland kaum bekannten Prozess“ zu Verschmelzung von T-Mobile mit sprint. Möglicher Schaden laut Handelsblatt: über zehn Milliarden Dollar.
Was heißt „verkauft man sich unter Wert“? Was sollen die machen?
Die Erhöhung des ARP hat ja durchaus Wirkung gezeigt. Jetzt kann man wenigstens mit ordentlicher Kaufkraft Anteile einsammeln. Das wird sich aber natürlich erst nach Einzug der Aktien im nächsten Jahr konkret auf das EPS auswirken.
Die Telekom war ja quasi schon immer eine „Langweiler“-Aktie. Ist halt ein defensiver Wert.
Die DTE hängt zudem massiv an der TMUS Entwicklung. Und wenn man sich die Jahresentwicklung von TMUS anschaut, von 258$ auf jetzt 177$, dann geht das nicht spurlos am Telekom-Kurs vorbei.
Aktuell liegt der Börsenfokus auf KI! Das ist momentan DER „heiße Scheiss“! Alle glauben an riesige Gewinne und wollen dabei sein. Mal schauen wie lange…