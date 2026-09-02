Deutsche Telekom bekommt 2027 neuen Finanzchef

Zudem teilte die Deutsche Telekom weiter Personalveränderungen mit. So wurde Jan Hofmeyr zum neuen Vorstand Produkt und Technologie berufen./err/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 28,08 auf Tradegate (02. September 2026, 13:33 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +25,31 %/+43,22 % bedeutet.