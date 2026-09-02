Kingman berichtet über 82,3 % durch Schwerkraft gewinnbares Gold und eine vorläufige Goldausbeute von 93,5 % aus metallurgischen Tests aus Rosebud

Vancouver, British Columbia – 2. September 2026 / IRW-Press / Kingman Minerals Ltd. (TSXV: KGS) (OTCQB: KGSSF) (Frankfurt: 47A1) (das „Unternehmen“ oder „Kingman“) gibt die Ergebnisse der vorläufigen metallurgischen Testarbeiten bekannt, die von Sepro Laboratories, einem Unternehmensbereich von Sepro Mineral Systems Corp. („Sepro“), auf mineralisiertem Material aus Kingmans Gold-Konzessionsgebiet Rosebud in Arizona durchgeführt wurden.

Die Ergebnisse zeigen eine äußerst günstige metallurgische Reaktion, darunter 82,3 % durch Schwerkraft gewinnbares Gold („GRG“), ein Schwerkraftkonzentrat mit einem Gehalt von 379,97 g/t Gold („Au“) und eine vorläufige Gesamtgoldausbeute von 93,5 % aus einem kombinierten Schwerkraft- und Grobflotationsfließschema.

Die Ergebnisse liefern wichtige neue Informationen über die Beschaffenheit und die potenziellen Verarbeitungseigenschaften der Goldmineralisierung auf Rosebud und unterstützen den Plan des Unternehmens, das Konzessionsgebiet durch weitere geologische, metallurgische und technische Arbeiten voranzubringen.

„Das metallurgische Programm auf Rosebud wurde konzipiert, um die Schwerkraftreaktion der Mineralisierung und die Flotationsreaktion der sich daraus ergebenden Schwerkraftrückstände zu bewerten. Die Tests zeigten eine starke Schwerkraftreaktion, wobei unter den GRG-Testbedingungen 82,3 % des Golds in das Schwerkraftkonzentrat gelangten. Der anschließende Grobflotationstest zeigte, dass ein erheblicher Anteil des verbliebenen Goldes ebenfalls mittels Flotation gewonnen werden könnte. Diese Ergebnisse zeigen, dass das getestete Material günstige Eigenschaften für die weitere Untersuchung eines kombinierten Schwerkraft- und Grobflotationsfließschemas aufweist.

„Die Ergebnisse sind für ein Projekt in dieser Phase sehr vielversprechend, denn die Kombination aus hoher Schwerkraftausbeute, schneller Flotationskinetik und einer hohen vorläufigen Gesamtausbeute bietet eine solide Grundlage für weitere metallurgische Optimierung und mineralogische Untersuchungen“, sagte Jalal Tajadod, Senior Mineral Processing Engineer, Sepro Mineral Systems.

Wichtige metallurgische Höhepunkte

- Ausgangsgehalt von 12,52 g/t Au im von Sepro getesteten Master-Composite;

- 82,3 % durch Schwerkraft gewinnbares Gold, das eine starke Reaktion auf die Schwerkraftkonzentration zeigt;

- Schwerkraftkonzentration ergab ein Konzentrat mit einem Gehalt von 379,97 g/t Au;

- durch Grobflotation der Schwerkraftrückstände wurden weitere 61,9 % des Goldes gewonnen;

- kombinierte Schwerkraft- und Grobflotationstests ergaben vorläufig 93,5 % Gesamtgoldausbeute;

- die aus der Schwerkraftabscheidung und der Grobflotation gewonnenen Konzentrate wiesen einen Gehalt von rund 53,4 g/t Au auf;

- in der ersten Phase der Grobflotation wurden 36,9 % des Goldes in einem Konzentrat mit einem Gehalt von 40,4 g/t Au gewonnen, was schnelle Flotationskinetik zeigt;

- der Master-Composite enthielt außerdem 60,5 g/t Silber („Ag“), wobei bei den Schwerkraft- und Flotationstests rund 63,1 % des enthaltenen Silbers gewonnen wurden; und

- Sepro identifizierte weitere Möglichkeiten, um die Gewinnung durch weitere Flotationsoptimierung, sauberere Flotation, mineralogische Untersuchungen und potenzielle Auslaugung der Flotationsrückstände zu optimieren.

Die metallurgischen Arbeiten wurden an 165,8 Kilogramm mineralisierten Gesteins vorgenommen, das aus 24 Einzelproben entnommen wurde, die zu drei Variabilitätskompositen kombiniert und anschließend gemischt wurden, um einen Master-Composite für die Haupttestarbeiten zu schaffen.

„Dies ist ein unglaublich wichtiger Schritt für Kingman; nicht nur aufgrund der hohen Goldgehalte, die das getestete Material ergeben hat, sondern auch aufgrund der hochgradigen Goldmineralisierung und der außergewöhnlich starken Schwerkraftreaktion. Dadurch, dass sich 82,3 % durch Schwerkraft gewinnbares Gold ergeben haben, zusammen mit einer vorläufigen kombinierten Schwerkraft- und Flotationsausbeute von 93,5 %, haben wir nun eine überzeugende technische Grundlage, von der aus wir die nächste Phase bewerten können. Die beträchtlichen Silberbeiträge sind ebenfalls sehr vielversprechend und zeigen, wie wichtig es ist, dass wir unsere Arbeiten auf Rosebud fortführen. Diese Ergebnisse rechtfertigen ein gezieltes Programm, das dazu konzipiert ist, die Kontinuität und das Ausmaß der Mineralisierung genauer zu definieren, das metallurgische Fließschema zu optimieren und das breitere wirtschaftliche Potenzial des Konzessionsgebiets zu bewerten“, sagte Brad Peek, qualifizierte Person und Direktor.

Hochgradige und stark variable Goldmineralisierung

Der Master-Composite, an dem die GRG-Tests durchgeführt wurden, stammt aus 3 separaten Großproben mit einem Gesamtgewicht von 165,8 kg, die untertägig auf der Mine Rosebud gesammelt wurden. Die 3 Proben mit den Etiketten E1, E2 und E3 wiesen einen recht unterschiedlichen Au-Gehalt auf, wie in untenstehender Tabelle dargestellt ist. Sepro führte die erheblichen Schwankungen auf den Nugget-Effekt zurück, der die heterogene Verteilung der einzelnen Goldpartikel im beprobten Material widerspiegelt.

Composite Au (g/t) E1 2,42 E2 1,19 E3 113,62 Master-Composite 12,52

Starke Schwerkraftreaktion

Der GRG-Test ist ein wichtiger Bestandteil des Programms. Das Master-Composite ergab 82,3 % GRG bei einem finalen Mahlgrad von P80 75 Mikrometern. Das Labor berichtete ein Schwerkraftkonzentrat mit einem Gehalt von 379,97 g/t Au. Sepro wies außerdem darauf hin, dass die hohen Gehalte in den durch Goldwaschen gewonnenen Konzentraten auf das Potenzial hinweisen, nach einer weiteren nachgelagerten Konzentrierung ein hochgradiges, potenziell schmelzbares Goldprodukt herzustellen.

Das Unternehmen betont, dass GRG ein metallurgisches Testergebnis ist und nicht als Schätzung der Ausbeute einer kommerziellen Aufbereitungsanlage interpretiert werden darf. Außerdem dürfen die Gehalte der untertägigen Proben oder der Master-Composite-Probe nicht als Gehalte der Gesamtressource interpretiert werden.

Starke Flotationsreaktion

Nach der Schwerkraftkonzentration führte Sepro einen vorläufigen Grobflotationstest an den Schwerkraftrückständen durch. Der Test ergab weitere 61,9 % des Goldes und 55,2 % des Silbers im Flotationskonzentrat. Die kombinierten Schwerkraft- und Grobflotationsprodukte enthielten rund 93,5 % des Goldes im getesteten Material und ergaben ein kombiniertes Konzentrat mit einem Gehalt von rund 53,4 g/t Au.

Allein bei der ersten Flotationsphase wurden rund 36,9 % des Goldes in einem Konzentrat mit einem Gehalt von 40,4 g/t Au gewonnen, und Sepro berichtete über schnelle Flotationskinetik und eine Goldausbeute von über 51 % in den ersten vier Minuten.

Diese Variabilität ist eine wichtige Überlegung für weitere Proben- und Ressourcendefinitionsarbeiten. Gleichzeitig zeigt das sehr hohe Ergebnis von E3 zusammen mit der starken GRG-Reaktion, dass das auf Rosebud gesammelte Material eine sehr hochgradige und stark auf Schwerkraft reagierende Goldmineralisierung aufweist.

Technische Informationen und qualifizierte Person

Die metallurgischen Testarbeiten wurden von Sepro Laboratories, einem Geschäftsbereich der Sepro Mineral Systems Corp., im Auftrag des Unternehmens durchgeführt. Das Programm umfasste Brandproben zur Goldbestimmung, eine ICP-ES-Multielementanalyse, eine Korngrößenanalyse sowie einen standardmäßigen dreistufigen GRG-Test unter Verwendung eines Falcon L40-Zentrifugalkonzentrators, gefolgt von einer vorläufigen Grobflotation der Tailings.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden in Übereinstimmung mit den kanadischen Regulierungsanforderungen gemäß National Instrument 43-101 erstellt und im Namen des Unternehmens von Bradley C. Peek, MSc., CPG, der qualifizierten Person und Direktor von Kingman Minerals Ltd., geprüft.

Der vollständige Bericht von Sepro Mineral Systems kann auf der Website des Unternehmens eingesehen werden: https://kingmanminerals.com

Über das Unternehmen

Kingman Minerals Ltd. (TSX-V: KGS) ist ein börsennotiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Edelmetallvorkommen in Nordamerika gerichtet ist. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens umfasst die zu 100 % unternehmenseigene historische Mine Rosebud, die sich in den Music Mountains in Mohave County (Arizona) befindet. In den 1880er-Jahren wurden in diesem Gebiet hochgradige Gold- und Silbergänge entdeckt, die vor allem in den späten 1920er und 1930er Jahren abgebaut wurden. Die Untertageerschließung im Konzessionsgebiet Rosebud umfasste einen 400-Fuß-Schacht sowie Stollen, Aufbrüche und Querstrecken auf rund 2.500 Fuß. Nach Ansicht des Unternehmens sind Bohrungen und Probenahmen entlang der Erweiterungen der bestehenden und zusätzlichen Erzgangstrukturen in Streichrichtung und in die Tiefe entscheidend, um das vollständige Potenzial des Gebiets zu erproben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Peter Born

Direktor

Sean Davis

Tel: (604) 685-7720

E-Mail: info@kingmanminerals.com

Web: www.kingmanminerals.com

Vorsorglicher Hinweis zu metallurgischen Testarbeiten

Die hierin dargestellten metallurgischen Ergebnisse sind vorläufiger Natur und basieren auf Laboruntersuchungen ausgewählter Proben. Die Ergebnisse sind nicht unbedingt repräsentativ für die metallurgischen Eigenschaften des gesamten Konzessionsgebiets Rosebud oder für eine Mineralisierung, die letztendlich als Mineralressource definiert werden könnte. GRG ist ein metallurgischer Testparameter und entspricht nicht der Ausbeute in einer kommerziellen Aufbereitungsanlage. Die angegebene Ausbeute von 93,5 % entspricht der vorläufigen kombinierten Schwerkraft- und Flotationsausbeute unter den Laborversuchsbedingungen und sollte nicht als Schätzung der zukünftigen kommerziellen Ausbeute interpretiert werden.

Angesichts der erheblichen Schwankungen zwischen den untersuchten Proben, einschließlich des berichteten Nugget-Effekts, sind weitere Probenahmen und metallurgische Untersuchungen erforderlich, um die Repräsentativität und die Schwankungen auf dem gesamten Konzessionsgebiet zu bewerten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, darunter Aussagen zu den Plänen und Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich weiterer Exploration, Bohrungen, metallurgischer Tests, Prozessoptimierung, potenzieller wirtschaftlicher Bewertungen, Finanzierung sowie des Potenzials des Konzessionsgebiets Rosebud zur Schaffung von Shareholder Value. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen zwangsläufig auf einer Reihe von Annahmen, darunter Annahmen hinsichtlich der Kontinuität und der Eigenschaften der Mineralisierung, der Repräsentativität der Proben, der Ergebnisse künftiger Explorations- und metallurgischer Arbeiten, der Verfügbarkeit von Finanzmitteln, der erforderlichen behördlichen Genehmigungen sowie der Fähigkeit des Unternehmens, seine geplanten Programme durchzuführen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sie sich als richtig erweisen werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund bekannter und unbekannter Risiken und Ungewissheiten erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Gültigkeit haben. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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Die Kingman Minerals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 0,038EUR auf Lang & Schwarz (02. September 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.