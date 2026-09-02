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    OTS

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    AdEx Partners / AdEx Partners verbindet mit AdEx Strategy ...

    Für Sie zusammengefasst
    • AdEx Strategy verbindet Strategie und Transformation mit AI
    • BMC Strategy Consultants wird zu AdEx Strategy
    • Gründer und Partner sichern Kontinuität für Kunden
    OTS - AdEx Partners / AdEx Partners verbindet mit AdEx Strategy ...
    Foto: Siarhei - 356130783

    AdEx Partners verbindet mit AdEx Strategy Strategieberatung, Transformation und AI zu einem durchgängigen Beratungsangebot (FOTO) München (ots) - AdEx Partners führt die strategische Managementberatung von BMC Strategy Consultants künftig unter der Marke AdEx Strategy weiter. Die rechtliche Verschmelzung der deutschen BMC Strategy Consultants GmbH mit der AdEx Beratungs GmbH wurde am 25. August 2026 wirksam. Mit dem Markenlaunch vollzieht AdEx Partners nun den nächsten Schritt seiner Weiterentwicklung.

    Das enge Zusammenspiel von strategischer Managementberatung, Transformation und angewandter AI schafft zusätzlichen Nutzen für die Kunden von AdEx Partners: Entscheidungen werden früh auf ihre Umsetzbarkeit geprüft, Transformationen bleiben an ihren strategischen Zielen ausgerichtet, und AI kommt dort zum Einsatz, wo sie messbaren Wert schafft.

    "Mit BMC Strategy Consultants haben wir eine ausgewiesene Strategiekompetenz für AdEx Partners gewonnen. Unter der Marke AdEx Strategy bündeln wir diese Kompetenz und verbinden Strategieberatung, Transformationsexpertise und angewandte AI zu einem durchgängigen Beratungsangebot", sagt Stefan Lutz, Managing Partner von AdEx Partners. "Als Trusted Advisors schaffen wir Klarheit für wichtige Entscheidungen, übersetzen sie in koordiniertes Handeln und übernehmen Verantwortung bis in die Umsetzung."

    AdEx Strategy baut auf den exzellenten Branchenkenntnissen und dem starken Kundenstamm von BMC Strategy Consultants in Deutschland und Österreich auf. Der Schwerpunkt liegt aktuell auf Banken, Versicherungen und Versorgungsunternehmen sowie deren IT-Dienstleistern. Er wird schrittweise für weitere Branchen ausgebaut, in denen AdEx Partners bereits über fundierte Markt- und Transformationserfahrung verfügt.

    Für Kunden bleibt die Kontinuität in der Zusammenarbeit gewahrt: Die Gründer und bisherigen Managing Partner von BMC Strategy Consultants sind weiterhin als Partner bei AdEx Partners tätig und gestalten die Weiterentwicklung von AdEx Strategy mit.

    "Unter AdEx Strategy führen wir fort, was die Arbeit von BMC Strategy Consultants geprägt hat: fachliche Tiefe, unabhängiges Urteil und eine enge, persönliche Zusammenarbeit mit dem Topmanagement", sagt Roland Bubik, Gründer von BMC Strategy Consultants und Partner bei AdEx Partners. "In Verbindung mit der Transformationserfahrung und den AI-Kompetenzen von AdEx Partners entstehen Strategien, die eine klare Richtung vorgeben und zugleich der Praxis standhalten."

    Pressekontakt:

    Evelyn Back
    mailto:evelyn.back@adexpartners.com
    +49 151 70382992

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179971/6344456 OTS: AdEx Partners







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