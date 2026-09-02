🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStellantis AktievorwärtsNachrichten zu Stellantis

    KORREKTUR

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Neue Opel-Zentrale in Rüsselsheim wächst

    Für Sie zusammengefasst
    • Neuer Green-Campus entsteht in Rüsselsheim
    • Rohbau fertig, nun beginnt der Innenausbau
    • Campus bietet Raum für Forschung und Innovation
    KORREKTUR - Neue Opel-Zentrale in Rüsselsheim wächst
    Foto: Carlos Osorio - dpa

    (Im letzten Satz des 2. Absatzes wird klargestellt, dass es sich um Investitionen von Opel, Stellantis und einem Projektentwickler handelt.)

    RÜSSELSHEIM (dpa-AFX) - Der Bau der neuen Opel-Zentrale und Deutschland-Zentrale des Mutterkonzern Stellantis in Rüsselsheim nimmt Gestalt an. "Wir investieren hier in Rüsselsheim, weil wir an den Standort glauben", sagte Opel-Chef Florian Huettl beim Richtfest für den Green-Campus. Hier entstehe ein moderner Ort des Gestaltens und der Innovation, der die Geschichte von Opel respektiere und nach vorn blicke.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Stellantis N.V.!
    Long
    4,29€
    Basispreis
    0,32
    Ask
    × 14,22
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    4,81€
    Basispreis
    0,31
    Ask
    × 14,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Rohbau ist weitestgehend abgeschlossen, nun soll der Innenausbau beginnen. In der zweiten Jahreshälfte 2027 soll alles fertig sein. Opel, Stellantis und ein Projektentwickler investieren hier zusammen einen dreistelligen Millionenbetrag.

    Netzwerk von Green-Campus-Projekten

    Auf rund 114.000 Quadratmetern soll ein moderner und nachhaltiger Campus für Arbeit, Forschung und Innovation entstehen. Der Green-Campus ist Stellantis zufolge Teil eines europäischen Konzepts. Gemeinsam mit Standorten in Frankreich und Italien entsteht ein Netzwerk von Green-Campus-Projekten. In Rüsselsheim sollen ein Verwaltungsgebäude, ein Forschungs- und Entwicklungsgebäude sowie ein Designzentrum entstehen, wo unter anderem alle Modelle von Opel designt und entwickelt werden.

    Wichtiges Signal für den Standort

    "Mit dem Green-Campus wird der Wandel des traditionsreichen Opel-Standorts Schritt für Schritt sichtbar", sagte Oberbürgermeister Patrick Burghardt (CDU). "Hier entstehen Gebäude, die einen Standard setzen." In einer Zeit tiefgreifender Veränderungen in der Automobilindustrie seien solche Investitionen ein wichtiges Signal für den Standort. "Der Green-Campus ist ein starkes Bekenntnis zur nachhaltigen Entwicklung der Stadt und zeigt ihr Potenzial für Innovationen, hochwertige Arbeitsplätze und wirtschaftliche Stärke." Rüsselsheim hoffe auf weitere Investoren auf dem Opel-Areal.

    Früher sprudelnde Steuereinnahmen

    Mit der industriellen Revolution und Fabrikgründungen begann ein rasantes Wachstum in der Stadt am Main. Mit der Inbetriebnahme einer Nähmaschinenfabrik legte Adam Opel dann den Grundstein zu einem der wichtigsten Zentren der deutschen Automobilindustrie. Gab es zu Zeiten des Wirtschaftswunders in den 1950er Jahren volle Auftragsbücher und sprudelnde Gewerbesteuereinnahmen, gingen vor allem Verluste bei Opel nicht spurlos an Rüsselsheim vorbei. Einst gab es dort über 40.000 Beschäftigte bei dem Autobauer, heute sind es knapp 7.000. Opel prägte über Jahrzehnte das Bild der Stadt und ist auch heute noch vielerorts gegenwärtig./opi/DP/jha

    Stellantis

    -1,53 %
    +1,90 %
    -8,35 %
    -31,75 %
    -44,17 %
    -72,60 %
    -73,20 %
    -17,84 %
    -10,57 %
    ISIN:NL00150001Q9WKN:A2QL01
    Stellantis direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stellantis Aktie

    Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,27 % und einem Kurs von 4,525 auf Tradegate (02. September 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stellantis Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Stellantis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,2100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,4286EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von -12,25 %/+53,56 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Stellantis - A2QL01 - NL00150001Q9

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Stellantis. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den anhaltenden Kursrückgang der Stellantis-Aktie. Als mögliche Unterstützungen werden etwa 3,50 und 2,50 Euro genannt; dort erwägen einige Nachkäufe. Diskutiert wird ein Abprall an einer Unterstützung ohne erkennbare Fantasie sowie der begrenzte Aussagewert langfristiger Chartmarken. Vor 2021 verkettete FCA-Kurse werden als nur eingeschränkt vergleichbar gesehen. Zudem wird ein Zusammenhang mit BMWs und VWs E-Auto-Absatz erwogen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Stellantis eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    KORREKTUR Neue Opel-Zentrale in Rüsselsheim wächst Der Bau der neuen Opel-Zentrale und Deutschland-Zentrale des Mutterkonzern Stellantis in Rüsselsheim nimmt Gestalt an. "Wir investieren hier in Rüsselsheim, weil wir an den Standort glauben", sagte Opel-Chef Florian Huettl beim Richtfest für den …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     