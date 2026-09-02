Zodiac Gold - Starke Grabenproben verdoppeln Ziel-Potenzial!

Zodiac Gold (TSX.V: ZAU; OTCQB: ZAUIF; Frankfurt: K19) meldet bedeutende Explorationserfolge bei seinem Vorzeigeprojekt Todi in Liberia: Neue Grabenproben aus dem „Lewis North Trend“ bestätigen eine ausgedehnte, oberflächennahe Goldmineralisierung entlang einer 1,8 km langen Gold-im-Boden-Anomalie, die parallel zum „Lewis South Trend“ verläuft. Diese Ergebnisse belegen das starke Explorationspotenzial des North Trend und bieten dem Unternehmen zwei 1,8 km lange Korridore, auf die es seine Bohrungen konzentrieren kann.

Breite Goldintervalle mit hochgradigen Zonen

Die ersten Grabenproben aus Lewis North, Teil des laufenden 3.600-Meter-Grabenprogramms von den Zielen Ben Ben bis Lewis, zeigen breite mineralisierte Zonen einschließlich hochgradiger Intervalle, wobei einzelne 1-Meter-Proben bis zu 6,59 g/t Gold ergaben. Zwei Gräben, die etwa 400 Meter voneinander entfernt liegen, haben bereits die folgenden mineralisierten Zonen ergeben:

Graben LWT001: 52 Meter mit 0,71 g/t Gold (einschließlich 19 Meter mit 1,51 g/t Gold, davon 3 Meter mit 3,33 g/t Gold) sowie eine zweite Zone von 25 Metern mit 0,43 g/t Gold. Einzelne Spitzenwerte erreichten bis zu 6,59 g/t Gold.

Graben LWT002: 28 Meter mit 0,48 g/t Gold (einschließlich 2 Meter mit 2,64 g/t Gold).

Die Ergebnisse aus dem Graben LWT003 stehen noch aus. Für Investoren ist die räumliche Dimension entscheidend: Die Tatsache, dass beide Gräben bedeutende Mächtigkeiten und Gehalte aufweisen und im Abstand von 400 Metern auf dem Gold-in-Boden-Trend liegen, bestätigt Lewis North als neues Bohrziel.

Zwei parallele Zonen und eine dritte Bohranlage als Kurstreiber

Zusammen mit den historischen Durchschneidungen bei Lewis South (darunter 84 Meter mit 0,51 g/t Gold, einschließlich 30 Metern mit 1,04 g/t Gold) entwickelt sich das Zielgebiet Lewis nun zu einer bedeutenden Multi-Trend-Zone am südöstlichen Ende des 16 Kilometer langen Monterra-Trends.

Um die neu definierten Zonen zügig zu erproben, beschleunigt das Management das Tempo: Eine dritte Bohranlage wird innerhalb der nächsten zwei Wochen in Todi eintreffen. Diese Anlage wird mit den Bohrungen bei Lewis North und dem benachbarten Zielgebiet Feh Feh beginnen, während parallel dazu die Diamantkernbohrungen bei Lewis South und Arthington fortgesetzt werden.

Das 2.316 Quadratkilometer große Lizenzgebiet von Zodiac Gold befindet sich entlang der vielversprechenden Todi-Scherzone und birgt das Potenzial für Funde im Bezirksmaßstab. Der bevorstehende Beginn der Bohrungen bei Lewis North und die anstehenden Grabenauswertungen werden als nächste konkrete Impulse für die Aktie dienen.

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