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    KI-Aktie vor nächstem Schub?

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    Dell schon 238 Prozent im Plus – Analysten zünden den nächsten Kurs-Hammer

    Dell hat sich 2026 mehr als verdreifacht. Trotzdem schrauben Citi und Bank of America ihre Kursziele auf 600 US-Dollar hoch. Der KI-Boom könnte die Rallye weiter antreiben.

    KI-Aktie vor nächstem Schub? - Dell schon 238 Prozent im Plus – Analysten zünden den nächsten Kurs-Hammer
    Foto: Monika Skolimowska - dpa

    Wer nach einem Kursplus von 238 Prozent im laufenden Jahr das Ende der Dell-Rallye erwartet hatte, dürfte von den jüngsten Analystenstimmen überrascht sein. Zwei große Wall-Street-Häuser sind der Meinung, dass das noch nicht alles gewesen sein könnte.

    Citi und die Bank of America bleiben bei ihrer Kaufempfehlung und erhöhen ihre Kursziele jeweils auf 600 US-Dollar. Gemessen am Schlusskurs vom Dienstag entspricht das einem weiteren Potenzial von 41 Prozent. Zuvor lagen die Ziele bei 515 sowie 505 US-Dollar.

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    Grund für den neuen Optimismus ist Dells rasant wachsendes Geschäft mit KI-Infrastruktur. Nach besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen hat der Konzern seine Prognose für das Geschäftsjahr 2027 deutlich angehoben. Dell rechnet nun mit einem bereinigten Gewinn von 25,50 US-Dollar je Aktie und einem Umsatz von 192 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten laut LSEG lediglich mit einem Gewinn von 18,92 US-Dollar je Aktie und einem Umsatz von 172,67 Milliarden US-Dollar gerechnet.

    Besonders elektrisiert die Wall Street der neue Ausblick für KI-Server. Dell erwartet in diesem Bereich inzwischen einen Umsatz von 74 Milliarden US-Dollar. Die Bank of America sieht das Unternehmen dank seines breiten Angebots an Servern, Speichern und PCs gut aufgestellt, um vom KI-Ausbau bei Neocloud-Anbietern, Unternehmen und staatlichen Kunden zu profitieren.

    Citi hebt zusätzlich Dells Entwicklungs- und Umsetzungskompetenz, Finanzierungsmöglichkeiten und die Größe der Lieferkette hervor.

    Die Zuversicht reicht weit über die beiden Banken hinaus. Laut den von CNBC zitierten LSEG-Daten empfehlen 20 von 28 Analysten die Aktie zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 506,74 US-Dollar allerdings deutlich unter der neuen 600-Dollar-Marke. Nach einer Rallye von 238 Prozent muss Dell nun beweisen, dass die Nachfrage nach KI tatsächlich groß genug ist, um selbst diese Erwartungen zu übertreffen.


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Dell Technologies Registered (C) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,33 % und einem Kurs von 400,8EUR auf Tradegate (02. September 2026, 14:22 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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