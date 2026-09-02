Börsen Update Europa - 02.09. - FTSE Athex 20 stark +1,19 %

Der MDAX steht bei 31.851,96 PKT und verliert bisher -0,37 %. Top-Werte: Talanx +1,32 %, Evonik Industries +1,28 %, Deutsche Lufthansa +1,14 % Flop-Werte: flatexDEGIRO -4,49 %, Deutz -4,35 %, Nordex -3,47 %

Der DAX bewegt sich bei 25.868,97 PKT und steigt um +0,18 %. Top-Werte: Hochtief +2,57 %, Deutsche Bank +1,89 %, Commerzbank +1,75 % Flop-Werte: Zalando -3,94 %, Volkswagen (VW) Vz -2,23 %, RWE -1,76 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht aktuell (13:59:43) bei 3.990,92 PKT und fällt um -0,04 %.

Top-Werte: Evotec +1,51 %, Infineon Technologies +0,90 %, AIXTRON +0,75 %

Flop-Werte: Verbio -4,41 %, TeamViewer -3,60 %, Nordex -3,47 %

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Der Eurozone 50 steht bei 6.364,48 PKT und gewinnt bisher +0,35 %.

Top-Werte: ING Group +2,67 %, Adyen Parts Sociales +2,40 %, Deutsche Bank +1,89 %

Flop-Werte: Wolters Kluwer -4,18 %, Volkswagen (VW) Vz -2,23 %, Enel -1,63 %

Der AT 20 steht aktuell (13:59:33) bei 6.766,90 PKT und steigt um +0,22 %.

Top-Werte: UNIQA Insurance Group +2,27 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,80 %, CA-Immobilien-Anlagen +1,64 %

Flop-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -2,16 %, EVN -1,72 %

Der CH 20 steht aktuell (13:59:33) bei 14.339,09 PKT und steigt um +0,34 %.

Top-Werte: Roche Holding Bearer Participation Cert +1,50 %, Logitech International +0,99 %, Lonza Group +0,98 %

Flop-Werte: Amrize -2,07 %, Partners Group Holding -0,93 %

Der FR 40 steht aktuell (13:59:22) bei 8.291,13 PKT und steigt um +0,14 %.

Top-Werte: Accor +2,35 %, Eurofins Scientific +2,05 %, STMicroelectronics +1,40 %

Flop-Werte: Stellantis -2,18 %, ENGIE -1,55 %, Renault -1,46 %

Der SE 30 steht aktuell (12:39:29) bei 3.231,12 PKT und fällt um -0,89 %.

Top-Werte: AstraZeneca +0,29 %, Telia Company +0,06 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) -0,12 %

Flop-Werte: SKF (B) -2,15 %, SSAB Registered (A) -1,91 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.800,00 PKT und steigt um +1,19 %.

Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +0,90 %, Public Power +0,81 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +0,31 %

Flop-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -2,44 %, Allwyn -1,81 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -1,52 %