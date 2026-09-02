flatexDEGIRO Aktie deutlich tiefer - Gründe für den starken Rückgang - 02.09.2026

Die flatexDEGIRO Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -4,49 % auf 36,13€. Damit verliert die Aktie -1,70 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Der Kursrückgang der flatexDEGIRO Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,02 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,49 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

flatexDEGIRO ist ein führender europäischer Online-Broker, der kostengünstige Handelsdienstleistungen für Privatanleger anbietet. Mit einer breiten Palette von Finanzprodukten und einer starken Marktstellung konkurriert es mit Unternehmen wie Interactive Brokers und eToro. Die niedrigen Gebühren und benutzerfreundliche Plattform sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die flatexDEGIRO Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +13,91 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,47 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,53 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei flatexDEGIRO auf +3,19 %.

Während flatexDEGIRO deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,37 %. Damit gehört flatexDEGIRO heute zu den auffälligeren Werten.

flatexDEGIRO Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,47 % 1 Monat +3,53 % 3 Monate +13,91 % 1 Jahr +36,03 %

Informationen zur flatexDEGIRO Aktie

Stand: 02.09.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 110 Mio. flatexDEGIRO Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,00 Mrd.EUR € wert.

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Wie entwickeln sich die Konkurrenten von flatexDEGIRO?

Deutsche Bank, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,80 %. Charles Schwab notiert im Plus, mit +0,77 %. Interactive Brokers Group Registered (A) notiert im Plus, mit +0,76 %. ING Group legt um +2,64 % zu

flatexDEGIRO Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der flatexDEGIRO Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur flatexDEGIRO Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.