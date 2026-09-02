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    Besonders beachtet!

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    flatexDEGIRO Aktie deutlich tiefer - Gründe für den starken Rückgang - 02.09.2026

    Am 02.09.2026 ist die flatexDEGIRO Aktie, bisher, um -4,49 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der flatexDEGIRO Aktie.

    Besonders beachtet! - flatexDEGIRO Aktie deutlich tiefer - Gründe für den starken Rückgang - 02.09.2026
    Foto: 641210013

    flatexDEGIRO ist ein führender europäischer Online-Broker, der kostengünstige Handelsdienstleistungen für Privatanleger anbietet. Mit einer breiten Palette von Finanzprodukten und einer starken Marktstellung konkurriert es mit Unternehmen wie Interactive Brokers und eToro. Die niedrigen Gebühren und benutzerfreundliche Plattform sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

    Aktueller Stand der flatexDEGIRO Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 02.09.2026

    Die flatexDEGIRO Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -4,49 % auf 36,13. Damit verliert die Aktie -1,70  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Der Kursrückgang der flatexDEGIRO Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,02 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,49 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Obwohl die flatexDEGIRO Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +13,91 %.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,47 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,53 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei flatexDEGIRO auf +3,19 %.

    Während flatexDEGIRO deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,37 %. Damit gehört flatexDEGIRO heute zu den auffälligeren Werten.

    flatexDEGIRO Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,47 %
    1 Monat +3,53 %
    3 Monate +13,91 %
    1 Jahr +36,03 %
    Stand: 02.09.2026, 14:00 Uhr

    Informationen zur flatexDEGIRO Aktie

    Es gibt 110 Mio. flatexDEGIRO Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,00 Mrd.EUR € wert.

    flatexDEGIRO macht früheren Bitpando-CCO zum „Chief Growth Officer”


    flatexDEGIRO schafft die Position eines Chief Growth Officer und beruft Dominik Beier auf den neuen Posten. Als Bereichsvorstand berichtet Beier direkt an CEO Oliver Behrens und soll die Wachstums- und Markenstrategie der Gruppe weiterentwickeln. Zu …

    flatexDEGIRO schafft die Position des Chief Growth Officer und holt Dominik Beier für die nächste Wachstumsphase


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    flatexDEGIRO creates the Position of Chief Growth Officer and appoints Dominik Beier for its next growth phase


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    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von flatexDEGIRO?

    Deutsche Bank, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,80 %. Charles Schwab notiert im Plus, mit +0,77 %. Interactive Brokers Group Registered (A) notiert im Plus, mit +0,76 %. ING Group legt um +2,64 % zu

    flatexDEGIRO Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der flatexDEGIRO Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur flatexDEGIRO Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    flatexDEGIRO

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    +65,30 %
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    ISIN:DE000FTG1111WKN:FTG111
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