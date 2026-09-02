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    Uber will zehn Prozent der Stellen streichen - Schritt für Wachstumspläne

    Für Sie zusammengefasst
    • Uber streicht weltweit rund 3.300 Stellen
    • Führungsebenen sollen weltweit um ein Fünftel sinken
    • Mehr Geld fließt in Fahrdienste und Robotaxis
    Uber will zehn Prozent der Stellen streichen - Schritt für Wachstumspläne
    Foto: Laura Dale - dpa

    SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der Fahrdienstvermittler Uber greift zu Sparmaßnahmen, um mehr Geld in das Kerngeschäft und Wachstumsfelder zu stecken. In einem groß angelegten Konzernumbau sollen rund 3.300 Stellen gestrichen werden. Das entspricht etwa zehn Prozent der weltweiten Belegschaft, wie aus einer von Bloomberg zitierten E-Mail von Konzernchef Dara Khosrowshahi an die Beschäftigten hervorgeht.

    Mit diesem Schritt will Uber seine Management-Ebenen verschlanken. Dafür soll mehr Geld in das Kerngeschäft mit Fahrdiensten, die Essenslieferplattform, weitere Lieferdienste sowie das Robotaxi-Geschäft fließen. In den vergangenen Jahren sei durch starkes Wachstum ein Geflecht aus "mehr Ebenen, mehr Koordination, stärker zersplitterter Verantwortung" entstanden, das auf dem heutigen Größenniveau nicht mehr passe, begründete Khosrowshahi in der E-Mail die Maßnahmen.

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    Bei den Führungskräften soll die Anzahl um ein Fünftel sinken, wie ein Uber-Sprecher der Nachrichtenagentur Bloomberg sagte. Ein Teil der Betroffenen soll in Aufgabenbereiche ohne Personalverantwortung wechseln, zugleich sind die Kürzungen aber nicht auf Führungskräfte beschränkt. Unter anderem soll es auch eine Straffung bei den zentralen Entwicklungs-, Daten- und Lieferorganisationen geben.

    Mehr Geld sei unter anderem auch für Fahrer, Kuriere und Händler weltweit sowie für Verbesserungen des Kerngeschäfts und den Aufbau einer "autonomen Zukunft" vorgesehen. Uber hat angekündigt, in den kommenden Jahren mehr als zehn Milliarden US-Dollar in Partnerschaften für Robotaxis zu stecken, um sich als zentrale Plattform für das Herbeirufen autonomer Fahrzeuge zu etablieren./stk/jha/

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    Die Uber Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,23 % und einem Kurs von 66,38 auf Tradegate (02. September 2026, 13:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Uber Technologies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 405,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 810,00USD was eine Bandbreite von +66,74 %/+1.127,83 % bedeutet.





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