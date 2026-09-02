Uber will zehn Prozent der Stellen streichen - Schritt für Wachstumspläne
- Uber streicht weltweit rund 3.300 Stellen
- Führungsebenen sollen weltweit um ein Fünftel sinken
- Mehr Geld fließt in Fahrdienste und Robotaxis
SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der Fahrdienstvermittler Uber greift zu Sparmaßnahmen, um mehr Geld in das Kerngeschäft und Wachstumsfelder zu stecken. In einem groß angelegten Konzernumbau sollen rund 3.300 Stellen gestrichen werden. Das entspricht etwa zehn Prozent der weltweiten Belegschaft, wie aus einer von Bloomberg zitierten E-Mail von Konzernchef Dara Khosrowshahi an die Beschäftigten hervorgeht.
Mit diesem Schritt will Uber seine Management-Ebenen verschlanken. Dafür soll mehr Geld in das Kerngeschäft mit Fahrdiensten, die Essenslieferplattform, weitere Lieferdienste sowie das Robotaxi-Geschäft fließen. In den vergangenen Jahren sei durch starkes Wachstum ein Geflecht aus "mehr Ebenen, mehr Koordination, stärker zersplitterter Verantwortung" entstanden, das auf dem heutigen Größenniveau nicht mehr passe, begründete Khosrowshahi in der E-Mail die Maßnahmen.
Bei den Führungskräften soll die Anzahl um ein Fünftel sinken, wie ein Uber-Sprecher der Nachrichtenagentur Bloomberg sagte. Ein Teil der Betroffenen soll in Aufgabenbereiche ohne Personalverantwortung wechseln, zugleich sind die Kürzungen aber nicht auf Führungskräfte beschränkt. Unter anderem soll es auch eine Straffung bei den zentralen Entwicklungs-, Daten- und Lieferorganisationen geben.
Mehr Geld sei unter anderem auch für Fahrer, Kuriere und Händler weltweit sowie für Verbesserungen des Kerngeschäfts und den Aufbau einer "autonomen Zukunft" vorgesehen. Uber hat angekündigt, in den kommenden Jahren mehr als zehn Milliarden US-Dollar in Partnerschaften für Robotaxis zu stecken, um sich als zentrale Plattform für das Herbeirufen autonomer Fahrzeuge zu etablieren./stk/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Uber Technologies Aktie
Die Uber Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,23 % und einem Kurs von 66,38 auf Tradegate (02. September 2026, 13:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Uber Technologies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 405,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 810,00USD was eine Bandbreite von +66,74 %/+1.127,83 % bedeutet.
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Uber 2026: Vom Fahrdienst zur globalen Super-App
Wer Uber heute noch als reine Taxi-App sieht, verpasst die eigentliche Story. In den vergangenen Monaten hat sich der Nachrichtenfluss rund um das Unternehmen massiv beschleunigt. Dabei wird immer deutlicher, dass Uber an einer Plattform baut, die Mobilität, Lieferdienste, Robotaxis und lokale Dienstleistungen unter einem Dach vereint.
Wer Uber heute noch als reine Taxi-App sieht, verpasst die eigentliche Story. In den vergangenen Monaten hat sich der Nachrichtenfluss rund um das Unternehmen massiv beschleunigt. Dabei wird immer deutlicher, dass Uber an einer Plattform baut, die Mobilität, Lieferdienste, Robotaxis und lokale Dienstleistungen unter einem Dach vereint.
📦 Uber baut sein Geschäft Schritt für Schritt weiter aus. In den USA können Kunden über Uber Eats künftig nicht nur Essen bestellen, sondern auch Beauty Produkte, Bürobedarf, Sportartikel oder Tierzubehör bei neuen Handelspartnern kaufen.
Die eigentliche Story dahinter ist aber größer. Uber entwickelt sich immer stärker von einer Fahrdienst und Lieferplattform zu einem Marktplatz für den lokalen Handel. Je mehr Produkte über die App verfügbar sind, desto häufiger nutzen Kunden die Plattform und desto höher wird der Umsatz pro Nutzer.
🚀 Das erinnert zunehmend an die Strategie von Amazon. Statt sich auf eine Kategorie zu beschränken, versucht Uber immer mehr Alltagskäufe auf einer Plattform zu bündeln und gleichzeitig sein bestehendes Fahrer und Logistiknetzwerk besser auszulasten.
Langfristig sind genau solche Schritte aber spannend, weil Uber neue Umsatzquellen erschließt und unabhängiger vom klassischen Fahrdienst und Restaurantgeschäft wird. Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/1255/board/20260624171456-uuubbeerr.png