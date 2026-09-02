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    Besonders beachtet!

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    Lang & Schwarz Aktie leidet unter Verkäufen - 02.09.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Lang & Schwarz Aktie bisher Verluste von -2,80 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Lang & Schwarz Aktie.

    Besonders beachtet! - Lang & Schwarz Aktie leidet unter Verkäufen - 02.09.2026
    Foto: 741508661

    Lang & Schwarz ist ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen in Deutschland, das sich auf den außerbörslichen Handel und die Emission von strukturierten Produkten spezialisiert hat. Es konkurriert mit Tradegate und der Baader Bank und zeichnet sich durch seine Innovationskraft und Spezialisierung im außerbörslichen Handel aus.

    Aktueller Stand der Lang & Schwarz Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 02.09.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Lang & Schwarz Aktie. Sie fällt um -2,80 % auf 17,350. Die Talfahrt der Lang & Schwarz Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,11 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 17,350, mit einem Minus von -2,80 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Lang & Schwarz Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -39,04 % hinzunehmen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -7,53 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,42 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Lang & Schwarz eine negative Entwicklung von -19,82 % erlebt.

    Lang & Schwarz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,53 %
    1 Monat +1,42 %
    3 Monate -39,04 %
    1 Jahr -12,32 %
    Stand: 02.09.2026, 14:21 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Lang & Schwarz Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den Kursrückgang und mögliche einstellige Kurse. Uneinigkeit besteht über die Bewertung: Einige sehen wegen Umsatzeinbruch, anzupassender Kostenbasis und Investitionen ins MMM-System nur den Substanzwert, andere verweisen auf Profitabilität, hohe Liquidität und nicht eingepreiste Chancen. Zudem werden Dividendenplanbarkeit, Handelsbeschränkungen bei Trade Republic sowie mögliche Impulse durch Konferenzen und Analysten-Coverage diskutiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Lang & Schwarz eingestellt.

    Zur Lang & Schwarz Diskussion

    Informationen zur Lang & Schwarz Aktie

    Es gibt 9 Mio. Lang & Schwarz Aktien. Damit ist das Unternehmen 164,69 Mio. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Lang & Schwarz

    Deutsche Boerse, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,74 %. Visa (A) notiert im Plus, mit +0,81 %. Euronext notiert im Minus, mit -0,06 %.

    Lang & Schwarz Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Lang & Schwarz Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Lang & Schwarz Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Lang & Schwarz

    -2,80 %
    -7,53 %
    +1,42 %
    -39,04 %
    -12,32 %
    +101,36 %
    -27,71 %
    ISIN:DE000LS1LUS9WKN:LS1LUS
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