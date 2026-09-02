Commerzbank Aktie gut behauptet +1,46 % - 02.09.2026

Die Commerzbank Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +1,46 % auf 40,18€. Damit gewinnt die Aktie +0,58 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Commerzbank Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -0,98 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 40,18€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer bereits seit drei Monaten in Commerzbank investiert ist, kann sich über eine Rendite von +6,58 % freuen - der heutige Anstieg reiht sich nahtlos ein.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Commerzbank Aktie damit um -0,73 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,59 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Commerzbank um +10,78 % gewonnen.

Commerzbank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,73 % 1 Monat +4,59 % 3 Monate +6,58 % 1 Jahr +20,55 %

Informationen zur Commerzbank Aktie

Stand: 02.09.2026, 14:22 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,45 Mrd. € wert.

Die Dax-Korrektur nach dem jüngsten Rekordhoch hat sich am Mittwoch angesichts weiter hoher Ölpreise und Anleihezinsen fortgesetzt. Nach zeitweise deutlicheren Verlusten notierte der deutsche Leitindex zuletzt noch 0,44 Prozent tiefer bei 25.856 …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die vor der Übernahme stehende Commerzbank sucht das Einvernehmen mit ihrer Großaktionärin Unicredit . "Die Ergebnisse sind, wie sie sind. Jetzt gilt es, die richtige Strategie nach vorn zu wählen und aufzupassen, dass keine Wertvernichtung …

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Commerzbank?

BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,62 %. Banco Santander notiert im Plus, mit +1,45 %. Deutsche Bank notiert im Plus, mit +1,68 %. ING Group legt um +2,71 % zu UniCredit notiert im Plus, mit +0,90 %.

Lohnt sich ein Investment in die Commerzbank Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Commerzbank Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Commerzbank Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.