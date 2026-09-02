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    Besonders beachtet!

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    Commerzbank Aktie gut behauptet +1,46 % - 02.09.2026

    Am 02.09.2026 ist die Commerzbank Aktie, bisher, um +1,46 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Commerzbank Aktie.

    Besonders beachtet! - Commerzbank Aktie gut behauptet +1,46 % - 02.09.2026
    Foto: kittyfly - stock.adobe.com

    Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

    Commerzbank Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 02.09.2026

    Die Commerzbank Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +1,46 % auf 40,18. Damit gewinnt die Aktie +0,58  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Commerzbank Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -0,98 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 40,18. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Wer bereits seit drei Monaten in Commerzbank investiert ist, kann sich über eine Rendite von +6,58 % freuen - der heutige Anstieg reiht sich nahtlos ein.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Commerzbank Aktie damit um -0,73 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,59 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Commerzbank um +10,78 % gewonnen.

    Commerzbank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,73 %
    1 Monat +4,59 %
    3 Monate +6,58 %
    1 Jahr +20,55 %
    Stand: 02.09.2026, 14:22 Uhr

    Informationen zur Commerzbank Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,45 Mrd. € wert.

    Dax-Korrektur geht weiter


    Die Dax-Korrektur nach dem jüngsten Rekordhoch hat sich am Mittwoch angesichts weiter hoher Ölpreise und Anleihezinsen fortgesetzt. Nach zeitweise deutlicheren Verlusten notierte der deutsche Leitindex zuletzt noch 0,44 Prozent tiefer bei 25.856 …

    Börsen Update Europa - 02.09. - FTSE Athex 20 stark +1,19 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    'Wir sollten es nicht vermasseln'


    Die vor der Übernahme stehende Commerzbank sucht das Einvernehmen mit ihrer Großaktionärin Unicredit . "Die Ergebnisse sind, wie sie sind. Jetzt gilt es, die richtige Strategie nach vorn zu wählen und aufzupassen, dass keine Wertvernichtung …

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Commerzbank?

    BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,62 %. Banco Santander notiert im Plus, mit +1,45 %. Deutsche Bank notiert im Plus, mit +1,68 %. ING Group legt um +2,71 % zu UniCredit notiert im Plus, mit +0,90 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Commerzbank Aktie?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Commerzbank Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Commerzbank Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Commerzbank

    +1,87 %
    -0,73 %
    +4,59 %
    +6,58 %
    +20,55 %
    +290,74 %
    +641,45 %
    +506,51 %
    -56,18 %
    ISIN:DE000CBK1001WKN:CBK100
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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