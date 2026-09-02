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    Besonders beachtet!

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    Verbio Aktie deutlicher Kursrutsch - -4,95 % - 02.09.2026

    Am 02.09.2026 ist die Verbio Aktie, bisher, um -4,95 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Verbio Aktie.

    Besonders beachtet! - Verbio Aktie deutlicher Kursrutsch - -4,95 % - 02.09.2026
    Foto: Verbio - Verbio

    Verbio ist ein deutscher Hersteller von Biokraftstoffen (Biodiesel, Bioethanol, Biomethan) aus Reststoffen. Ziel ist die Dekarbonisierung des Verkehrs. Verbio zählt in Europa zu den führenden integrierten Bioenergie-Anbietern. Wichtige Wettbewerber: Neste, CropEnergies, TotalEnergies Biofuels. USP: starke Ausrichtung auf Abfall- und Reststoffbasis, vertikale Integration und eigene Biomethan-Infrastruktur.

    Kursentwicklung im Detail: So steht die Verbio Aktie am 02.09.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Verbio Aktie. Sie fällt um -4,95 % auf 29,60. Die Verbio Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +0,13 % wieder ab und notiert heute bei 29,60. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Verbio insgesamt ein Minus von -21,75 % zu verkraften.

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    Auf Wochensicht hat die Verbio Aktie damit -5,92 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,34 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Verbio eine positive Entwicklung von +47,88 % erlebt.

    Verbio Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,92 %
    1 Monat +10,34 %
    3 Monate -21,75 %
    1 Jahr +194,92 %
    Stand: 02.09.2026, 14:23 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang der Verbio-Aktie bis an die 200-Tage-Linie bei rund 29,50 Euro. Der Abverkauf wird wegen geringer Handelsumsätze als auffällig bewertet; charttechnisch gelten ein mögliches Gap bei etwa 10 Euro und fehlende Entwarnung als Themen. Diskutiert werden zudem politische Risiken am Standort Bitterfeld, die geplante Spezialchemie-Anlage, geopolitische Belastungen sowie Verbios technologische Perspektiven. Eine Tradingposition wurde bei rund 30,12 Euro zurückgekauft.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Verbio eingestellt.

    Zur Verbio Diskussion

    Informationen zur Verbio Aktie

    Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,89 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 02.09. - FTSE Athex 20 stark +1,19 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Börsenstart Europa - 02.09. - FTSE Athex 20 stark +0,74 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Rheinmetall, Gitlab Registered (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,52 %.

    Verbio Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die Verbio Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verbio Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Verbio

    -4,37 %
    -6,05 %
    +10,34 %
    -21,75 %
    +194,92 %
    -28,91 %
    -38,65 %
    +529,99 %
    +75,18 %
    ISIN:DE000A0JL9W6WKN:A0JL9W
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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