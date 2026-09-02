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    Atos Group Aktie heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 02.09.2026

    Kursbewegung von -3,63 % bei Atos Group am 02.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Atos Group Aktie heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 02.09.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Atos Group Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 02.09.2026

    Rote Vorzeichen bei Atos Group: Der Kurs rutscht um -3,63 % auf 27,10 ab. Die Talfahrt der Atos Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,07 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 27,10, mit einem Minus von -3,63 %. Droht ein weiterer Kursrückgang oder erholt sich das Papier bald?

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Atos Group Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -35,96 % hinzunehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,72 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,27 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Atos Group auf -46,40 %.

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    Atos Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,72 %
    1 Monat -17,27 %
    3 Monate -35,96 %
    1 Jahr -34,42 %
    Stand: 02.09.2026, 14:24 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Atos Group Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung: Nach dem Rückgang unter 27 Euro werden 25 Euro und bei ausbleibenden Negativmeldungen etwa 22 Euro als mögliche Tiefs genannt. Hohes Handelsvolumen gilt als Hinweis auf Panikverkäufe; Verkäufe unfreiwilliger Aktionäre aus dem Debt-to-Equity-Swap könnten den Kurs bis 2027 belasten. Entscheidend seien Q3/Q4-Umsatz, operative Marge sowie Zins- und Restrukturierungskosten. Langfristig setzen einige auf Genesis und eine Erholung bis 2030.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Atos Group eingestellt.

    Zur Atos Group Diskussion

    Informationen zur Atos Group Aktie

    Es gibt 20 Mio. Atos Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 530,49 Mio. € wert.

    Lohnt sich ein Investment in die Atos Group Aktie?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Atos Group Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Atos Group Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Atos Group

    -3,63 %
    -6,72 %
    -17,27 %
    -35,96 %
    -34,42 %
    +47.581,69 %
    +8.182,22 %
    +5.653,82 %
    -98,20 %
    ISIN:FR001400X2S4WKN:A411MH
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