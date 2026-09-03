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    KI-Rallye nach Zahlen

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    Snowflake knallt zweistellig hoch – diese KI-Zahl begeistert Anleger!

    Snowflake übertrifft die Erwartungen und hebt den Ausblick an. Doch eine KI-Kennzahl dürfte der eigentliche Treibstoff für den Kurssprung sein. Die Aktie legte nach Börsenschluss zeitweise um 23 Prozent zu.

    KI-Rallye nach Zahlen - Snowflake knallt zweistellig hoch – diese KI-Zahl begeistert Anleger!
    Foto: Dall-E

    Nach diesen Zahlen kennt die Snowflake-Aktie kein Halten mehr. Im nachbörslichen Handel am Donnerstag gewann die Aktie zeitweise mehr als 23 Prozent hinzu. Der Datenanalyse-Spezialist übertraf im zweiten Geschäftsquartal nicht nur die Prognosen, sondern hob auch den Ausblick an.

    Das bereinigte Ergebnis lag bei 0,62 US-Dollar je Aktie. Erwartet worden waren lediglich 0,45 US-Dollar. Der Umsatz erreichte 1,55 Milliarden US-Dollar und übertraf damit den Konsens von 1,48 Milliarden US-Dollar.

    Das Wachstum bleibt beeindruckend: Die Erlöse stiegen im am 31. Juli beendeten zweiten Geschätsquartal 2027 um 35 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zwar schrieb Snowflake unter dem Strich weiter rote Zahlen, doch der Nettoverlust schrumpfte deutlich auf 191,7 Millionen US-Dollar oder 0,55 US-Dollar je Aktie. Ein Jahr zuvor waren es noch 297,9 Millionen US-Dollar beziehungsweise 0,89 US-Dollar je Aktie.

    Diese Zahl elektrisiert Anleger.

    Für zusätzliche Fantasie sorgt CoCo. Der KI-Coding-Agent zählt inzwischen 9.100 Accounts. Allein im Quartal kamen mehr als 2.000 hinzu. Snowflake liefert damit ein starkes Signal: Die neue KI-Technologie wird von immer mehr Nutzern eingesetzt.

    Auch der Ausblick kann sich sehen lassen: Für das dritte Geschäftsquartal stellt Snowflake einen Produktumsatz von 1,59 Milliarden US-Dollar in Aussicht und übertrifft damit die von StreetAccount ermittelten 1,50 Milliarden US-Dollar. Die Jahresprognose steigt somit von 5,84 auf 6,07 Milliarden US-Dollar Produktumsatz. Gleichzeitig soll die bereinigte operative Marge nun bei 14,5 statt bei 13,5 Prozent liegen.

    Sollte der Kurssprung im regulären Handel bestehen bleiben, wäre es laut CNBC der vierthöchste Tagesgewinn seit dem Börsengang im Jahr 2020.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Snowflake Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,37 % und einem Kurs von 305,8USD auf NYSE (03. September 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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