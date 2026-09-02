BARCLAYS stuft VINCI auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vinci von 155 auf 152 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Pierre Rousseau blieb am Mittwoch mittelfristig "bullisch" für den Konzessions- und Baukonzern. Das Kursziel sinkt aber aufgrund der Autobahngebühren in Frankreich und der aktuellen Bewertung von Verträgen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 10:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 10:54 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 10:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 10:54 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 113,5EUR auf Tradegate (02. September 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Pierre Rousseau
Analysiertes Unternehmen: VINCI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 152
Kursziel alt: 155
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Pierre Rousseau
Analysiertes Unternehmen: VINCI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 152
Kursziel alt: 155
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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