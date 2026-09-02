JEFFERIES stuft VINCI auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci mit einem Kursziel von 142 Euro auf "Buy" belassen. Der Tenor sei typisch positiv gewesen, schrieb Graham Hunt am Mittwoch nach einem Treffen mit dem Chef des Konzessions- und Baukonzerns sowie dem Finanzvorstand. Es sei betont worden, dass neue Chancen diszipliniert auf ihre Ertragsperspektive geprüft würden./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 07:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 07:13 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 113,5EUR auf Tradegate (02. September 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Graham Hunt

Analysiertes Unternehmen: VINCI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 142

Kursziel alt: 142

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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