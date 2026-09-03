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    Der Haken an den Zahlen

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    Broadcom liefert Top-Zahlen – doch eine Zahl verdirbt die Party!

    Gewinn und Umsatz schlagen die Prognosen, die KI-Ziele sind gigantisch. Trotzdem gerät Broadcom nach Börsenschluss unter Druck. Eine schwächere, kurzfristige Prognose lässt die Aktie nachbörslich fallen.

    Der Haken an den Zahlen - Broadcom liefert Top-Zahlen – doch eine Zahl verdirbt die Party!
    Foto: Sundry Photography - stock.adobe.com

    Broadcom liefert starke Quartalszahlen – und gerät dennoch nach Börsenschluss unter Druck. Nachbörslich ging es zeitweise um bis zu fünf Prozent nach unten. Grund dafür ist die Lücke zwischen dem abgelaufenen Quartal und dem kurzfristigen Ausblick.

    Im dritten Geschäftsquartal erzielte Broadcom bereinigt 3,32 US-Dollar je Aktie, während 3,24 US-Dollar erwartet worden waren. Der Umsatz lag mit 29,59 Milliarden US-Dollar ebenfalls über dem LSEG-Konsens von 29,36 Milliarden US-Dollar. Gegenüber dem Vorjahr stiegen die Erlöse um 86 Prozent. Der Nettogewinn hat sich mehr als verdreifacht: Er stieg von 4,14 Milliarden US-Dollar oder 85 Cent pro Aktie im Vorjahr auf 13,09 Milliarden US-Dollar oder 2,68 US-Dollar pro Aktie.

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    Diese Zahl verdirbt die Party

    Für das laufende vierte Geschäftsquartal stellt Broadcom 34,8 Milliarden US-Dollar Umsatz in Aussicht. Analysten hatten jedoch mit 35,03 Milliarden US-Dollar gerechnet.

    Auch das Infrastruktur-Softwaregeschäft blieb im dritten Geschäftsquartal mit 8,75 Milliarden US-Dollar knapp unter dem StreetAccount-Konsens von 8,82 Milliarden US-Dollar. Die Halbleitersparte übertraf mit 16,7 Milliarden US-Dollar die Schätzung von 15,2 Milliarden US-Dollar hingegen deutlich.

    Langfristig malt CEO Hock Tan ein spektakuläres Bild. So soll sich der KI-Umsatz im Geschäftsjahr 2027 auf 115 Milliarden US-Dollar verdoppeln und im Jahr 2028 nochmals auf 230 Milliarden US-Dollar steigen. Beim Gewinn je Aktie peilt Broadcom für 2028 mehr als 30 US-Dollar an, was deutlich über dem LSEG-Konsens von 25,86 US-Dollar liegt.

    Treiber sind maßgeschneiderte KI-Chips für Google, Meta und OpenAI. Für Anthropic rechnet Tan im Jahr 2027 mit einer TPU-8i-Kapazität von 5 Gigawatt und sieht Potenzial für weitere 10 Gigawatt. OpenAI bereitet bereits die zweite Chipgeneration vor, eine dritte wird geplant.

    Ein Satz dürfte Anleger jedoch aufhorchen lassen: Broadcom könnte den KI-Laboren Restwertgarantien geben, die als Eventualverbindlichkeiten gelten. Seit Ende 2022 hat sich der Kurs mehr als versechsfacht. Bis zum Mittwochsschluss lag die Aktie 2026 dennoch nur etwa 6 Prozent vorne – der S&P 500 kam auf 12 Prozent.


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 367,2USD auf Nasdaq (03. September 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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